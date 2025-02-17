Школьные медсестры: треть детей не вакцинированы из-за отказов от прививок

Одной из многочисленных задач школьных медсестер является организация и проведение вакцинации учащихся. По словам Кюлли Рейнсалу – старшей медсестры ЦУ Tallinna Koolitervishoid, объединяющего школьных медсестер Таллинна – процент охвата вакцинацией становится ниже запланированного из-за отказов от прививок, и это касается всех вакцин. «Мы находимся сейчас в критическом моменте, когда необходимо поддерживать родителей, чтобы они принимали решения о вакцинации своих детей. В 2024 году наши медсестры запланировали вакцинировать 5749 учащихся от кори, свинки и краснухи. Было вакцинировано 3593 ученика, а это значит, что 2156 детей не получили защиту от этих опасных болезней», — пояснила Рейнсалу, приводя в пример ситуацию с вакцинацией в школах Таллинна.

Аналогичным образом снизился и охват вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша. Из запланированных 5677 доз вакцины было введено всего 4417, то есть 1260 молодых людей остались без необходимой иммунной защиты. Речь идет о вакцине, предназначенной для подростков в возрасте 15–17 лет, которая обеспечит им защиту на ближайшие десять лет.