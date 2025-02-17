Школьные медсестры целевого учреждения Tallinna Koolitervishoid выражают обеспокоенность тем, что уровень вакцинации детей и молодежи снизился до критического уровня. Если в 2019 году около 10% детей не были привиты из-за отказов от вакцинации, то в 2024 году более трети школьников пропустят вакцинацию против кори, свинки (паротита) и краснухи.
Школьные медсестры: треть детей не вакцинированы из-за отказов от прививок
Одной из многочисленных задач школьных медсестер является организация и проведение вакцинации учащихся. По словам Кюлли Рейнсалу – старшей медсестры ЦУ Tallinna Koolitervishoid, объединяющего школьных медсестер Таллинна – процент охвата вакцинацией становится ниже запланированного из-за отказов от прививок, и это касается всех вакцин. «Мы находимся сейчас в критическом моменте, когда необходимо поддерживать родителей, чтобы они принимали решения о вакцинации своих детей. В 2024 году наши медсестры запланировали вакцинировать 5749 учащихся от кори, свинки и краснухи. Было вакцинировано 3593 ученика, а это значит, что 2156 детей не получили защиту от этих опасных болезней», — пояснила Рейнсалу, приводя в пример ситуацию с вакцинацией в школах Таллинна.
Аналогичным образом снизился и охват вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша. Из запланированных 5677 доз вакцины было введено всего 4417, то есть 1260 молодых людей остались без необходимой иммунной защиты. Речь идет о вакцине, предназначенной для подростков в возрасте 15–17 лет, которая обеспечит им защиту на ближайшие десять лет.
Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая с 2023 года бесплатна как для мальчиков, так и для девочек, также демонстрирует низкий охват. В прошлом году вакцинация была запланирована для более чем 15 000 школьников, но привиты были только 60% девочек и 50% мальчиков. «Как и в случае с ограничением распространения других инфекционных заболеваний, для ВПЧ необходим коллективный иммунитет. Если вакцинировать достаточно большую часть населения, то болезни не будут распространяться так легко, и даже те, кто не может сделать прививку по состоянию здоровья, будут защищены», — подчеркнула Рейнсалу. ВПЧ широко распространен и может вызывать опасные для жизни виды рака, которые можно предотвратить с помощью вакцинации на 70%.
По данным Департамента здоровья, в Эстонии в период с 1.01.2024 по 15.01.2025 зарегистрировано 258 случаев коклюша, что в 8,6 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, когда было подтверждено 30 случаев. «С ростом числа непривитых детей увеличивается и риск более масштабного распространения вспышек заболеваний», — подчеркнула Рейнсалу опасность сложившейся ситуации.
По словам школьных медсестер, низкий охват вакцинацией обусловлен не только отказами, но и пассивностью родителей. Многие родители не отказываются сразу, но и не тратят время на организацию вакцинации, не реагируя на запрос о согласии на прививку. «Родителям важно понимать: вакцинация — это не просто личный выбор, но это решение влияет на всю школьную среду. Если слишком много детей останутся непривитыми, то это может привести к вспышкам заболеваний», — отметила Рейнсалу, подтвердив, что никогда не поздно начать или продолжить вакцинацию.
Согласно действующему в Эстонии государственной программе иммунизации, школьная медсестра вводит следующие вакцины:
● 12–18 лет – вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ/ HPV) для девочек и мальчиков
● 13 лет – вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) (2-я доза)
● 15–17 лет – вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС/ dTpa) (6-я доза)