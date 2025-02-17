Предприятие Enefit Power уверяет, что надлежащим образом выполнило условия договора о поставке резиновой крошки с фирмой Ragn-Sells и утверждения о нанесенном ущербе не соответствуют действительности.
Enefit Power и Ragn-Sells продолжают спорить об использовании старых шин в производстве мазута
В 2022 году Ragn-Sells и Enefit Power подписали пятилетний договор о сотрудничестве, предусматривающий использование старых шин для производства мазута. Для этих целей фирма Ragn-Sells построила завод по измельчению шин стоимостью 3,5 млн евро.
В течение многих лет предприятие Enefit Power также было убеждено в перспективности использования резиновой крошки для производства мазута, однако теперь компания в этом не уверена и не спешит использовать крошку в промышленных масштабах, пока не будут проведены все испытания и не будет подтверждена экологическая и экономическая целесообразность переработки. Кроме того, у Enefit еще нет разрешения Европейского химического агентства на проведение испытаний и пиролиза резиновой крошки, пишет rus.err.
Неделю назад председатель правления Ragn-Sells Кай Реало заявила, что неопределенность в отношении будущего производства мазута из старых шин нанесла им ущерб. По ее словам, в прошлом году Enefit несколько месяцев не принимала от них резиновую крошку, а сигналы от энергетической компании постоянно менялись, и у переработчика отходов нет твердой уверенности в разумности сделанных инвестиций.