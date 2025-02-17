Enefit Power и Ragn-Sells продолжают спорить об использовании старых шин в производстве мазута

В течение многих лет предприятие Enefit Power также было убеждено в перспективности использования резиновой крошки для производства мазута, однако теперь компания в этом не уверена и не спешит использовать крошку в промышленных масштабах, пока не будут проведены все испытания и не будет подтверждена экологическая и экономическая целесообразность переработки. Кроме того, у Enefit еще нет разрешения Европейского химического агентства на проведение испытаний и пиролиза резиновой крошки, пишет rus.err.