Правительство, возглавляемое Партией реформ, осуществляет крайне зеленую энергетическую политику, которая ставит под угрозу энергетическую безопасность и надежность энергоснабжения Эстонии, а также тормозит рост экономики вследствие высоких цен на электроэнергию и загоняет потребителей в ловушку долгосрочной финансовой ответственности, оплачивая инвестиции в ветряные электростанции.
Марья-Лийза Вейзер: Эстонии пора перестать быть заложницей нереалистичной зеленой политики
Премьер-министр Кристен Михал пытается замаскировать это грандиозными обещаниями, будто зеленая энергия в дальнейшем станет дешевой. К сожалению, эти утверждения еще более вводят в заблуждение, чем предвыборное обещание Каи Каллас о том, что налоги не повысятся.
Разработанный Министерством климата проект программы развития энергетического хозяйства ставить цель производить к 2030 году всю электроэнергию из возобновляемых источников. Однако, ставя такую цель, Министерство климата, забегая вперед, дает не имеющее покрытия обещание о дешевой в будущем цене энергии, не учитывающее прочие дополнительные расходы на инфраструктуру, которые оплатит не кто иной, как рядовой потребитель.
Хотя развитие возобновляемой энергии и важно с точки зрения долгосрочной устойчивости, в Эстонии наверняка не может быть так много ветра и солнца, чтобы полностью удовлетворить повседневные потребности в электроэнергии. Развитие зеленой энергии, особенно строительство морских ветропарков, не должно происходить за счет конкурентоспособности экономики Эстонии и надежности снабжения, а также за счет обычного потребителя. Эксперты уже предостерегали, что такая радикальная энергетическая политика приведет и уже привела нас к повышению цен на электроэнергию и ставит под угрозу стабильность энергоснабжения.
Ветряная энергия на первый взгляд может показаться безмерно зеленой и дружелюбной к окружающей среде, однако производство, установка и обслуживание каждого ветряка оставляют значительный след на окружающей среде. Кроме того, создание ветропарков требует новых электролиний, строительство которых - особенно в случае морских ветропарков - стоит очень дорого. Кроме того, как ветряки, так и новые электролинии непосредственно влияют на жизненную среду и повседневную жизнедеятельность многих людей.
"Правительство Эстонии не должно позволять втягивать себя в сверхамбициозные эксперименты климатической политики Евросоюза, а должно считать приоритетами энергетическую безопасность и разумную цену".Марья-Лийза Вейзер, "Isamaa"
Вместо того, чтобы обсудить экономическую и экологическую окупаемость ветропарков, один из ведущих идеологов Партии реформ - министр финансов Юрген Лиги - заклеймил критиков ветропарков, назвав их пособниками Кремля. Правительство, возглавляемое Партией реформ, планирует огромные государственные пособия для морских ветропарков в объеме около 2,6 миллиарда евро, которые поступят напрямую из кармана налога плательщиков. В то же время скрывают те расчеты, на которых основана данная сумма пособий.
Поговорка гласит, что козла нельзя пускать в огород - являясь министром финансов, Юрген Лиги должен стоять за финансовую жизнеспособность государства, однако он ведет себя как лояльный солдат партии, одобряя долговое рабство налогоплательщиков посредством пособий для ветряной энергии.
Нынешнее правительство должно отказаться от своих прежних нереалистичных целей в энергетической политике и поставить во главу угла надежность снабжения и конкурентоспособную цену. Кроме того, крайне важно, чтобы государство создало обзор как планируемых производственных мощностей и сетевых инвестиций, так и объемов потребления, опираясь при этом на оценки экспертов, а не на идеологические цели.
Четыре основные рекомендации в области эстонской энергетической политики
- Эстония должна иметь возможность производить электроэнергию в соответствии с потребностями потребления и энергетической безопасностью в любое время, в том числе обеспечивая достаточные контролируемые производственные мощности.
- Развитие ветряной энергетики в разумном объеме необходимо, однако должно происходить в виде коммерческого начинания и без поддержки со стороны налогоплательщика.
- Потребителям, предпринимателям и инвесторам надо гарантировать ясность относительно будущего энергетической политики, чтобы уменьшить неуверенность и способствовать инвестициям.
- Цена энергии должна быть конкурентоспособной, чтобы экономика Эстонии могла успешно конкурировать на местном и глобальном рынках.
Правительство Эстонии должно стоять также за то, чтобы для энергопотребителей не устанавливали дополнительные обязательства и выплаты, которые могут повысить цену электроэнергии и ухудшить предпринимательскую среду. Особенно важно обеспечить сохранение способности производить сланцевую электроэнергию и инициировать на уровне Евросоюза переговоры об изменении торговли эмиссиями (ETS) таким образом, чтобы из сланца тоже возможно было производить электроэнергию по конкурентоспособной цене.
В то время, как Евросоюз и Эстония поставили перед собой недостижимые климатические цели, президент США Дональд Трамп взял противоположное направление, поддерживая основанные на ископаемом топливе энергоисточники и строительство дополнительных угольных и газовых станций. В результате этого расходы на энергию у предприятий в США ниже, что увеличивает их конкурентоспособность на глобальных рынках.
В то же время европейские предприятия сделаны заложниками зеленой политики, что повысило цену на энергию и поставило производителей в трудное положение. Механизмы торговли эмиссиями и высокие инвестиции в возобновляемую энергию могут, конечно, внешне способствовать сохранению окружающей среды, но в то же время они уменьшают способность европейских предприятий конкурировать с производителями из США, Китая и Азии.
Уже сейчас цены на энергию в США, Китае и Азии значительно ниже, чем в Европе, что дает им экономико-технологическое конкурентное преимущество. Если Европа не сможет радикально изменить свою энергетическую политику, то многие предприятия будут вынуждены закрыть производство или вывести его за пределы Европы, чтобы выжить. Это, в свою очередь, означает уменьшение количества рабочих мест и экономическое ослабление Евросоюза, в результате чего Евросоюз все больше будет отставать от своих глобальных конкурентов в экономико-технологическом развитии.
Поэтому важно, чтобы правительство Эстонии не позволяло втягивать себя в сверхамбициозные эксперименты климатической политики Евросоюза, а считало приоритетами энергетическую безопасность и разумную цену. Программу развития энергетического хозяйства надо переоценить, чтобы гарантировать защиту экономических интересов и потребителей Эстонии, а также уменьшить конкурентные искажения на международном уровне.
Сланец - это национальное богатство Эстонии, и Эстонии сланцевая энергия потребуется еще в течение нескольких последующих десятилетий.