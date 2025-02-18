Правительство Эстонии должно стоять также за то, чтобы для энергопотребителей не устанавливали дополнительные обязательства и выплаты, которые могут повысить цену электроэнергии и ухудшить предпринимательскую среду. Особенно важно обеспечить сохранение способности производить сланцевую электроэнергию и инициировать на уровне Евросоюза переговоры об изменении торговли эмиссиями (ETS) таким образом, чтобы из сланца тоже возможно было производить электроэнергию по конкурентоспособной цене.

В то время, как Евросоюз и Эстония поставили перед собой недостижимые климатические цели, президент США Дональд Трамп взял противоположное направление, поддерживая основанные на ископаемом топливе энергоисточники и строительство дополнительных угольных и газовых станций. В результате этого расходы на энергию у предприятий в США ниже, что увеличивает их конкурентоспособность на глобальных рынках.

В то же время европейские предприятия сделаны заложниками зеленой политики, что повысило цену на энергию и поставило производителей в трудное положение. Механизмы торговли эмиссиями и высокие инвестиции в возобновляемую энергию могут, конечно, внешне способствовать сохранению окружающей среды, но в то же время они уменьшают способность европейских предприятий конкурировать с производителями из США, Китая и Азии.

Уже сейчас цены на энергию в США, Китае и Азии значительно ниже, чем в Европе, что дает им экономико-технологическое конкурентное преимущество. Если Европа не сможет радикально изменить свою энергетическую политику, то многие предприятия будут вынуждены закрыть производство или вывести его за пределы Европы, чтобы выжить. Это, в свою очередь, означает уменьшение количества рабочих мест и экономическое ослабление Евросоюза, в результате чего Евросоюз все больше будет отставать от своих глобальных конкурентов в экономико-технологическом развитии.

Поэтому важно, чтобы правительство Эстонии не позволяло втягивать себя в сверхамбициозные эксперименты климатической политики Евросоюза, а считало приоритетами энергетическую безопасность и разумную цену. Программу развития энергетического хозяйства надо переоценить, чтобы гарантировать защиту экономических интересов и потребителей Эстонии, а также уменьшить конкурентные искажения на международном уровне.

Сланец - это национальное богатство Эстонии, и Эстонии сланцевая энергия потребуется еще в течение нескольких последующих десятилетий.