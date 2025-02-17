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За несколько месяцев мужчина совершил 35 краж

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Серийный вор Андрей интересовался товарами из продуктовых магазинов, в том числе алкоголем.
Серийный вор Андрей интересовался товарами из продуктовых магазинов, в том числе алкоголем. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Нарвском доме Вируского уездного суда приговорили к тюремному заключению мужчину, который за несколько месяцев совершил десятки краж, в основном в магазинах.

Череда краж Андрея (37) началась в июне прошлого года с кражи бутылки виски из магазина. Затем мужчина начал регулярно, каждые несколько дней, совершать кражи в магазинах. Чаще всего Андрей заходил в магазин, складывал товары в сумки и уходил, не заплатив за товар. Среди украденных вещей были продукты питания, алкоголь, сладости и хозяйственные товары. Стоимость украденного варьировалась от нескольких десятков евро до нескольких сотен евро. В одном случае он похитил товары на сумму более 800 евро.

Несколько раз Андрей также пользовался случаем, чтобы украсть деньги из кассы магазина. Однажды он украл из салона красоты сумку с 450 евро.

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