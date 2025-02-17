Вечером 14 февраля в центр тревоги поступил сигнал о том, что в квартире по ул. Койдула в Нарве пахнет газом, а пожилая хозяйка находится в неадекватном состоянии.
В Нарве пожилая женщина подвергла опасности себя и соседей
Приехавшие родственники выключили газовую плиту и открыли окна.
Оказалось, что старушка забыла закрыть газовый кран, и газ просочился в квартиру.
Состояние здоровья женщины проверили медики скорой помощи.
Спасатели объяснили хозяйке требования безопасности, поскольку в квартире отсутствовали датчики дыма и угарного газа.