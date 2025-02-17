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В Нарве пожилая женщина подвергла опасности себя и соседей

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Газовая плита.
Газовая плита. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Вечером 14 февраля в центр тревоги поступил сигнал о том, что в квартире по ул. Койдула в Нарве пахнет газом, а пожилая хозяйка находится в неадекватном состоянии.

Приехавшие родственники выключили газовую плиту и открыли окна.

Оказалось, что старушка забыла закрыть газовый кран, и газ просочился в квартиру.

Состояние здоровья женщины проверили медики скорой помощи.

Спасатели объяснили хозяйке требования безопасности, поскольку в квартире отсутствовали датчики дыма и угарного газа.

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