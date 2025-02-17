Пн, 17.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Монахини Пюхтицкого монастыря пришли на Тоомпеа с прошением

Copy
Монахини Пюхтицкого монастыря на Тоомпеа.
Монахини Пюхтицкого монастыря на Тоомпеа. Фото: Tairo Lutter

Сегодня, 17 февраля, в 11 часов утра настоятельница Пюхтицкого монастыря игуменья Филарета с другими монахинями принесли в Рийгикогу прошение. «Мы - монахини Русской православной церкви, и у нас нет полномочий решать, в чьем в подчинении будет монастырь», - заявили монахини, пишет rus.postimees.

 «Наше беспокойство о будущем Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря велика. Наше желание - жить в монастыре в мире и благодати Божией до конца наших дней, оставаясь верными клятве, которую мы дали, поселившись в монастыре», - отметила игуменья Филарета.

«Мы - монахини Русской православной церкви, и у нас нет полномочий решать, в чьем в подчинении будет монастырь. Наше право решать что-либо закончилось, когда мы стали монахинями. Цель жизни монахинь - служить Богу до конца жизни. Мы хотим, чтобы нас поняли», - отметила игуменья Филарета.

Монахини хотели передать прошение спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару («Ээсти 200»), который не вышел их поприветствовать и принять прошение, поскольку монахини не согласовали с ним свой визит заранее, а у него были другие должностные обязанности.

Прошение в итоге принял член фракции Социал-демократической партии, председатель правовой комиссии Андре Ханимяги.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх