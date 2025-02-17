Монахини Пюхтицкого монастыря пришли на Тоомпеа с прошением

«Наше беспокойство о будущем Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря велика. Наше желание - жить в монастыре в мире и благодати Божией до конца наших дней, оставаясь верными клятве, которую мы дали, поселившись в монастыре», - отметила игуменья Филарета.

«Мы - монахини Русской православной церкви, и у нас нет полномочий решать, в чьем в подчинении будет монастырь. Наше право решать что-либо закончилось, когда мы стали монахинями. Цель жизни монахинь - служить Богу до конца жизни. Мы хотим, чтобы нас поняли», - отметила игуменья Филарета.

Монахини хотели передать прошение спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару («Ээсти 200»), который не вышел их поприветствовать и принять прошение, поскольку монахини не согласовали с ним свой визит заранее, а у него были другие должностные обязанности.

Прошение в итоге принял член фракции Социал-демократической партии, председатель правовой комиссии Андре Ханимяги.