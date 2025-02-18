Снимавший на видео Нарвское отделение полиции задержан. Суд не уверен, что это было законно

В прошлом году 11 июля в Нарвском отделении полиции произошел инцидент, когда некий человек явился в зал для обслуживания в Нарвском отделении полиции и начал снимать работу обслуживающих. Прибывший на место патрульный экипаж доставил его в помещение для допросов, где был составлен протокол о взятии движимых вещей на хранение, в ходе чего у человека забрали два смартфона, микрофон, провод и подставку для телефона. После выхода из помещения для допросов человек позвонил в центр тревоги, чтобы сделать заявление о своем безосновательном задержании и получить обратно отобранные у него вещи. Взятые на хранение предметы вернули владельцу на следующий день, когда он стер сделанную в зале для обслуживания ДПП запись.