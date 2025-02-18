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Снимавший на видео Нарвское отделение полиции задержан. Суд не уверен, что это было законно

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Суд должен прояснить, является ли зал для обслуживания в нарвском здании полиции публичным местом и есть ли у людей право без разрешения вести там съемку и фотографировать.
Суд должен прояснить, является ли зал для обслуживания в нарвском здании полиции публичным местом и есть ли у людей право без разрешения вести там съемку и фотографировать. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Жалобу в суд подал гражданин, который прошлым летом снимал на телефон зал для обслуживания в Нарвском отделении полиции, после чего полиция его задержала и приказала стереть запись. Суды придерживаются разного мнения на то, является ли зал для обслуживания в Департаменте полиции и погранохраны (ДПП) публичным местом, где можно снимать и фотографировать.

В прошлом году 11 июля в Нарвском отделении полиции произошел инцидент, когда некий человек явился в зал для обслуживания в Нарвском отделении полиции и начал снимать работу обслуживающих. Прибывший на место патрульный экипаж доставил его в помещение для допросов, где был составлен протокол о взятии движимых вещей на хранение, в ходе чего у человека забрали два смартфона, микрофон, провод и подставку для телефона. После выхода из помещения для допросов человек позвонил в центр тревоги, чтобы сделать заявление о своем безосновательном задержании и получить обратно отобранные у него вещи. Взятые на хранение предметы вернули владельцу на следующий день, когда он стер сделанную в зале для обслуживания ДПП запись.

Обратился в суд

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