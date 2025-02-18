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Идавирусцы показали, насколько хорошо они освоили репертуар праздника танца

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Молодежные смешанные группы исполнили танцы своей подгруппы "Ülemere kaheksa" и "Teises tuules", а также совместный танец "Tuljak". Команда постановщиков также сфотографировала все группы, чтобы лучше расположить их на стадионе "Kalev" с учетом костюмов.
Молодежные смешанные группы исполнили танцы своей подгруппы "Ülemere kaheksa" и "Teises tuules", а также совместный танец "Tuljak". Команда постановщиков также сфотографировала все группы, чтобы лучше расположить их на стадионе "Kalev" с учетом костюмов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Подготовка к XXI празднику танца достигла такой стадии, что в конце прошлой недели в Ида-Вирумаа прошли первые предварительные репетиции.

Ралли предварительных репетиций открыли молодежные смешанные группы, каковых в Йыхвиском спортхолле присутствовалоь пять: молодежная группа Тойлаской гимназии, группа выпускников Ярвеской школы Кохтла-Ярве, танцевальный ансамбль Нарвской эстонской гимназии и две группы Йыхвиской гимназии.

Йыхвиская государственная гимназия, которая отмечает свой десятилетний юбилей, может гордиться тем, что собрались аж две группы танцоров. Для преподавателя Тайво Альясте это означает больше работы, но и двойную радость от того, что, несмотря на многочисленные альтернативы, народный танец по-прежнему в сердцах молодых людей.

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