Идавирусцы показали, насколько хорошо они освоили репертуар праздника танца

Йыхвиская государственная гимназия, которая отмечает свой десятилетний юбилей, может гордиться тем, что собрались аж две группы танцоров. Для преподавателя Тайво Альясте это означает больше работы, но и двойную радость от того, что, несмотря на многочисленные альтернативы, народный танец по-прежнему в сердцах молодых людей.