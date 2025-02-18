Подготовка к XXI празднику танца достигла такой стадии, что в конце прошлой недели в Ида-Вирумаа прошли первые предварительные репетиции.
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Идавирусцы показали, насколько хорошо они освоили репертуар праздника танца
Ралли предварительных репетиций открыли молодежные смешанные группы, каковых в Йыхвиском спортхолле присутствовалоь пять: молодежная группа Тойлаской гимназии, группа выпускников Ярвеской школы Кохтла-Ярве, танцевальный ансамбль Нарвской эстонской гимназии и две группы Йыхвиской гимназии.