Вируский уездный суд отправил в тюрьму пенсионера, который не мог устоять перед искушением поговорить со своей бывшей супругой, хотя суд предварительно установил для него запрет на приближение к этой женщине.
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Пенсионера отправили в тюрьму за разговоры с бывшей супругой
В начале февраля "Северное побережье" написало о силламяэсце Виллу (67), которого отдали под суд по обвинению в том, что он в прошлом году неоднократно докучал бывшей супруге. Он приходил к ней на работу, приставал на улице и дома. Мужчина главным образом требовал, чтобы женщина поговорила с ним, дала денег или лекарства либо пустила переночевать. В последний раз мужчина улегся у дверей жилья женщины и устроился спать, так что полиции пришлось его увезти.