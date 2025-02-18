ОДИН ВОПРОС Почему большинство самоуправлений не подписали соглашение об образовании?

Министр образования и науки Кристина Каллас:

- Одна из причин была чисто политической. И я осмелюсь сказать это с трибуны: партия "Isamaa" работала против того, чтобы местные самоуправления фактически подписали это соглашение об образовании.

Другая часть самоуправлений признала: важно, чтобы мы могли снизить нагрузку на учителей, важно, чтобы условия труда учителей улучшались, чтобы размер классов был разумным, чтобы рабочее время учителей не было слишком продолжительным, чтобы количество контактных часов для учителей было значительно меньше, чтобы у них были помощники учителей.

Но они признали и то, что у них нет денег для выполнения этих условий. Если государство даст больше денег, они начнут выполнять условия соглашения об образовании и после этого готовы подписать соглашение об образовании.