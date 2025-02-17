Гражданину России грозит пять лет тюрьмы за поездку в Нарву со старинной кружкой

Гражданин Российской Федерации планировал пронести через восточную границу Эстонии килограммовую металлическую кружку, но не смог представить разрешение на ее вывоз, а кружка оказалась антиквариатом, пишет rus.postimees.

«Серебряную кружку весом более одного килограмма обнаружили в сумке россиянина. Пассажир следовал в Нарву через п/п Ивангород и не предъявил инспектору необходимое разрешение на вывоз антиквариата. Он рассказал, что перевозил кружку за вознаграждение по просьбе знакомого», - сказано в сообщении Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), которое опубликовано 17 февраля.

«Эксперты подтвердили, что чаша в виде пивной кружки была изготовлена в Германии, а на ней изображена сцена из Нового Завета. Крышка украшена мотивами из Евангелия от Луки "Притча о блудном сыне" и растительным орнаментом», - пишут представители российского государства.

Российские таможенники оценили кружку XVIII века в 374 000 рублей (3900 евро), признав ее произведением искусства «представляющим коллекционный интерес» и относящимся к культурным ценностям.

Неудачливый почтальон стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Вывоз культурных ценностей физическими лицами для личного пользования возможен только при наличии заключения (разрешительного документа) от Минкультуры России и подаче пассажирской таможенной декларации», - напомнили в российской таможне.