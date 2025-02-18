ПЕРЕДОВИЦА Марафон по увеличению известности Ида-Вирумаа

Тартуский марафон - событие настолько мощных торговой марки и масштаба, подобного которому в Ида-Вирумаа в зимний период прежде не проводилось. Летом с ним сравним Нарвский городской забег, ради которого в Ида-Вирумаа тоже съезжаются тысячи любителей активного движения. Редкость и то, когда в проходящем в Ида-Вирумаа мероприятии участвуют более полутысячи иностранцев.

Очарование новизны, хорошая работа организаторов, гостеприимство и природные "дизайнеры" Алутагузе создали результат, порадовавший, судя по первым откликам и комментариям, большинство участников марафона. Несмотря на то, что для настолько чрезвычайно огромного количества народа Алутагузеский центр оздоровительного спорта маловат, а хвост припаркованных автомобилей растянулся на несколько километров.

Можно, конечно, подумать, что, ладно, это мероприятие принесло в одни выходные доход местным гостиницам и магазинам, но ведь это - только на раз. Однако если это место оставит в памяти позитивный след, то довольно велика вероятность, что люди захотят приехать сюда еще. Ведь многое ли ты смог увидеть и изучить здесь за одни выходные на фоне марафонных забегов, тестирования лыж и занятия логистикой?

Не стоит также недооценивать, какую славу приносят подобные крупные мероприятия региону, а также как они работают на здешней имидж и пробуждают интерес к региону. Чем больше таких мероприятий, тем лучше. Делать себя известными - это тоже марафон.