ПАРЛАМЕНТ Урмас Рейнсалу: Темнее всего перед рассветом

Наша принципиальная исходная точка зрения такова, что немыслимо возвращаться к такой форме общения, будь то политические, экономические или другие виды общения, которая применялась до полномасштабной агрессии. Перспектива по существу идеологически изменилась в интересах как человечности, так и международного права. Руководимая путинским режимом Россия является и останется государственной политической системой, осуществляющей геноцид и совершившей преступления против человечности и военные преступления.

Если говорить о практическом аспекте, то очень важно, что у нас в Эстонии существует национальный консенсус при поддержке Украины. Рассматриваются также наши, исходящие из этого ожидания к международной общественности и к демократическим государствам относительно того, как помочь Украине. Мы предполагаем, во-первых, что западная общественность должна больше делать для военной поддержки Украины в настоящий момент, именно в нынешней реальной фазе.

Во-вторых, и в нынешний момент мы не должны оставлять себя в безвоздушном пространстве, комплекс наших мер и методов поддержки для оказания давления на Россию тоже должен быть более убедительным и сильным. Темнее всего перед рассветом - это означает, что наша решительность и настойчивость, которые должны отражаться также в сути политически реализуемых мер, должны иметь тем более решающий удельный вес.

Говоря о практической политической агенде правительства, касающейся также наших жизненных интересов безопасности, я призываю правительство к более четкой стратегии поведения в отношениях при формировании политики Евросоюза в области безопасности.