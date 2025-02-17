МВД монахиням: никто не принуждает монастырь отказываться от учения Христа

В понедельник, к зданию Рийгикогу подъехала группа монахинь Пюхтицкого монастыря во главе с настоятельницей игуменьей Филаретой. Они прибыли на Тоомпеа с прошением о сохранении прежнего статуса монастыря и ожидали встречи со спикером парламента Лаури Хуссаром («Ээсти 200»).

Спикер отказался встречаться с монахинями, так как их визит не был согласован заранее. Прошение в итоге принял член фракции Социал-демократической партии, председатель правовой комиссии Андре Ханимяги, объяснив, что в силу своей должности он должен рассматривать подобные обращения, поскольку законопроект о внесении поправок в Закон о церквях и приходах находится на рассмотрении комиссии, пишет rus.postimees.

«Содержание этого прошения фактически совпадает с тем, о чем монастырь и ЭПЦ МП заявляли ранее. Позиция заключается в том, что законопроект не должен быть принят, и что монахини монастыря никоим образом не вовлечены в политику», - отметил Андре Ханимяги, комментируя содержание документа.

По его словам, монахини не готовы менять юрисдикцию монастыря, поскольку «они по-прежнему являются частью Православной церкви Московского патриархата, принесли каноническую присягу и не видят возможности находиться под управлением другого религиозного лидера».

Министерство внутренних дел и парламент Эстонии уже год ведут переговоры с представителями монастыря.

МВД сообщило, ято от монахинь не ожидают участия в политике, но от монастыря ожидается соблюдение законов Эстонской Республики. "Парламент Эстонии объявил Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию России. Это уже является достаточным основанием для монастыря, действующего в Эстонии, чтобы определить свою позицию: либо разделять ценности Эстонии, либо оставаться заложником Кремля и представлять себя жертвой. Вы не являетесь жертвами. Подумайте о настоящих жертвах, о том, что они переживают сегодня при одобрении вашего патриарха", пишется в заявлении министерстрва.

"Никто не принуждает монастырь отказываться от учения Христа. Утверждать обратное - недопустимо. Законопроект, находящийся в процессе обсуждения в Парламенте, гарантирует монастырю свободу исповедовать христианство. К сожалению, Московский патриархат отошел от учения Христа, оправдывая агрессию, войну и враждебность к демократическим обществам, включая Эстонию".