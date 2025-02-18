В Эстонии начала работать возможность э-консультации у ортодонта

Используя э-консультацию, стоматолог может подробно объяснить проблему пациента ортодонту, безопасно отправив фотографии и рентгеновские снимки. Ортодонт может затем проконсультировать стоматолога или пригласить пациента на прием, что позволяет пациенту не искать нужного врача и подходящее время для записи. Э-консультация доступна во всех используемых в Эстонии стоматологических программных решениях. В начале января в Тарту Эстонское общество ортодонтов представили новое решение специалистам стоматологии.

«Уже в первый месяц этого года количество э-консультаций увеличилось в несколько раз. Как и в случае с любой новой системой, более широкое тестирование дает наилучшую обратную связь для разработчиков, поэтому мы призываем использовать э-консультацию как для обеспечения лучшего лечения пациентов, так и для улучшения коммуникации между врачами», – сказала президент Эстонского общества ортодонтов Катри Херман.

В среднем лишь 3% пациентов ортодонта требуют срочного ортодонтического вмешательства, в остальных случаях врачи могут наблюдать за состоянием пациента, основываясь на сотрудничестве с коллегами, и направлять пациента к специалисту в нужный момент. По словам семейного врача Кармен Йоллер, э-консультация делает современное здравоохранение более эффективным и помогает уменьшить очереди на лечение. «Так же как электронная почта значительно ускорила общение между людьми в повседневной жизни, э-консультация предоставляет более широкие возможности общения между различными специалистами и также более внимательна к пациентам: их не заставляют бегать по кабинетам, они сразу попадают к нужному врачу», – объяснила Йоллер. «Стоматолог может организовать консультацию с ортодонтом, не тратя время и деньги на приемы и дополнительные исследования.» Подобная система э-консультаций используется в Эстонии для общения семейных врачей и специалистов, и, по мнению Йоллер, такую систему можно было бы внедрить и в других областях.

Разработку э-консультации взяло на себя Эстонское общество ортодонтов с целью ускорения приема пациентов и содействия сотрудничеству между стоматологами и ортодонтами. Также общество активно сотрудничает с Тартуским университетом для увеличения набора студентов в программу ортодонтии и запуска курсов для стоматологов, которые обучают основам ортодонтии. В прошлом году в Эстонии начали работать три новых ортодонта, среди которых один врач из Украины, который сдал все необходимые экзамены для оказания услуг в Эстонии. Молодые специалисты работают в Пярну, Раквере, Курессааре, Вильянди, Таллинне и Тарту. В Эстонии работает более 70 ортодонтов, и в этом году завершат обучение следующие резиденты.