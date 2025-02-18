Центральная площадь Йыхви обретет новое лицо, у церкви появятся певческая эстрада и смотровая площадка

Целью архитектурного конкурса, организованного самоуправлением Йыхви и Союзом архитекторов Эстонии, было найти комплексное решение для центральной площади Йыхви и территории вокруг расположенной в непосредственной близости церкви ​св. Михаила. Желанием организаторов было вернуть Йыхви достойный центр города, который после завершения строительства виадука был опустошен от бизнеса и жизни новым бизнес-центром.

Так будет выглядеть центр Йыхви. Фото: Stuudio TÄNA ideekavand "Lapitekk"

На конкурсе искали архитектурное решение, которое позволило бы историческому центру выжить и соединить два центра – центральную площадь Йыхви и церковь – в единое целое.

Всего на архитектурный конкурс было представлено 14 концептуальных проектов. Победителем жюри выбрало работу «Лапитекк», авторами которой являются Керту Йоханна Йыэсте, Тристан Кревальд, Ра Мартин Пухкан и Сийм Танель Тыниссон из архитектурного бюро Stuudio TÄNA.

По замыслу авторов, разные ситуации в городском пространстве сплетены воедино, как лоскутное одеяло, а разные пласты истории образуют в произведении новое единое целое.

«В этой работе был характер», - прокомментировала работу председатель жюри и старейшина Йыхви Марис Тоомель. «Все, чего сегодня не хватает центральной площади Йыхви, было умело решено в этом концептуальном проекте. Победившая работа отличалась четкой концепцией и уникальным решением, которое поможет оживить центральную площадь и превратить ее в активное и функциональное городское пространство. Это решение эстетично, функционально и практично, предлагая людям место, где им нравится проводить время и собираться вместе как сообщество», — добавила она.

По словам Тоомель, умение авторов-победителей проектировать городское пространство и создавать уют простыми, но эффективными средствами дает основание надеяться, что центральная площадь Йыхви в будущем станет центром притяжения региона.

Так будет выглядеть центр Йыхви. Фото: Stuudio TÄNA ideekavand "Lapitekk"

Призовой фонд конкурса составил 25 000 евро, из которых 9 000 евро было выделено на первую премию. В состав жюри конкурса, помимо Марис Тоомель, входили помощник старейшины Йыхви Ильмар Аун, проектный руководитель ​Йыхви ​ Евгений Корнильцев, архитекторы Калле Веллевоог, Пеэтер Лоо и Диана Таалфельд как представители Союза архитекторов Эстонии, а также Хейки Кальберг как представитель Союза ландшафтных архитекторов Эстонии.