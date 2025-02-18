Адвокат: монахини Пюхтицкого монастыря не могут разорвать связи с Московским патриархатом

адвокаты, представляющие на встрече интересы Пюхтицкого монастаря, настаивают на том, что поправками к закону государство намерено закрыть монастырь и православную церковь, если они не выйдут из-под Московского патриархата. Но монахини не могут этого сделать, добавил адвокат Стевен-Христо Эвестуc.