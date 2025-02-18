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Адвокат: монахини Пюхтицкого монастыря не могут разорвать связи с Московским патриархатом

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Монахини Пюхтицкого монастыря в понедельник на Тоомпеа передали в парламент прошение не принимать закон, который объязывает монастырь прервать связь с Московским патриархатом.
Монахини Пюхтицкого монастыря в понедельник на Тоомпеа передали в парламент прошение не принимать закон, который объязывает монастырь прервать связь с Московским патриархатом. Фото: Tairo Lutter

В правовой комиссии Рийгикогу во вторник прошло открытое обсуждение законопроекта о церквях и приходах, Пюхтицкий монастырь на встрече представляли адвокаты сообщает rus.err.

адвокаты, представляющие на встрече интересы Пюхтицкого монастаря, настаивают на том, что поправками к закону государство намерено закрыть монастырь и православную церковь, если они не выйдут из-под Московского патриархата. Но монахини не могут этого сделать, добавил адвокат Стевен-Христо Эвестуc.

"Монахини обязаны соблюдать законы Эстонской Республики. Тот факт, что патриарх является духовным центром монастыря, является чисто религиозным вопросом, и эти постановления касаются только вопросов, связанных с исповеданием этой религии. Они не касаются административных вопросов светской жизни", – сказал Эвестуc.

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