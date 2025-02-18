В правовой комиссии Рийгикогу во вторник прошло открытое обсуждение законопроекта о церквях и приходах, Пюхтицкий монастырь на встрече представляли адвокаты сообщает rus.err.
Адвокат: монахини Пюхтицкого монастыря не могут разорвать связи с Московским патриархатом
адвокаты, представляющие на встрече интересы Пюхтицкого монастаря, настаивают на том, что поправками к закону государство намерено закрыть монастырь и православную церковь, если они не выйдут из-под Московского патриархата. Но монахини не могут этого сделать, добавил адвокат Стевен-Христо Эвестуc.
"Монахини обязаны соблюдать законы Эстонской Республики. Тот факт, что патриарх является духовным центром монастыря, является чисто религиозным вопросом, и эти постановления касаются только вопросов, связанных с исповеданием этой религии. Они не касаются административных вопросов светской жизни", – сказал Эвестуc.