МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.02-27.02 Куда пойти в будни и на выходных

* От Таммикуского народного дома в 11.00 стартует поход с флагами на таммикуский террикон. Руководители похода из Дома шахтера рекомендуют надевать соответствующую обувь (для ходьбы по камням и снегу) и соответствующую одежду (на горе может дуть холодный ветер). Обязательно возьмите с собой флаг. Хорошее место и время, чтобы сделать селфи. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB".

Четверг, 27 февраля

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - беседа "Minu aasta Austraalias" / "Мой год в Австралии". Своими впечатлениями делится Эдит Маазик, выпускница Ийзакуской школы и учитель биологии Кохилаской гимназии.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.

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