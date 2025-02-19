Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 20 по 27 февраля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.02-27.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 20 февраля
* В Нарве в концертном доме "Женева" в 19.00 - "Огни Анатолии", легендарное турецкое танцевальное шоу. Билет - 35-55 евро.
*В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 - "Narva Jazz Club": концерт одного из ведущих саксофонистов Эстонии Сийма Аймла и его трио. Билет - 9 и 12 евро, можно приобрести на месте перед началом концерта.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт-акт к годовщине Эстонской Республики. Выступают дети и молодежь Йыхвиской волости, а также вокальная группа "Mirt".
Пятница, 21 февраля
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 9.00 и 11.00 - программа к Дню независимости Эстонии. Билет - 3,50 евро.
* В Нарвском доме народов в 12.00 - творческая встреча "Eesti: mina ja minu riik" / "Эстония: я и мое государство".
* В Нарвском доме детского творчества в зимнем саду в 16.00 - республиканский детский творческий конкурс-выставка "Minu kodu - Eestimaa. Veekogud" / "Мой дом - Эстония. Водоемы". Открытие выставки и награждение победителей
* В Нарвском доме детского творчества в 17.30 - "Lapsepõlvest kodukandis" / "О детстве в родном краю", концерт к Дню независимости Эстонии.
Суббота, 22 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: флаг Эстонии. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в пространстве комнаты киномеханика в 15.00 - открытие мультимедийной видеоинсталляции Джона МакГэрити "Transfiguration III" / "Ёмкости киномеханика".
* В Нарва-Йыэсуу в "Narva-Jõesuu Medical SPA" в 15.00 - концерт в честь Дня независимости. Выступают учащиеся городской музыкальной школы, танцевальная группа "Kullerkupp" и гость - "Tšellopoisid".
* В Нарве на Кренгольме в 16.00 - встреча с художником Таней Муравской и дискуссия по выставке "Родное слово".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт-акт, посвященный 107-й годовщине Эстонской Республики. Главный исполнитель - Дэйв Бентон с дочерьми Сисси и Лизой. Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт, посвященный 107-й годовщине Эстонской Республики.
Воскресенье, 23 февраля
* В Тудулиннаском народном доме в 13.00 - концерт в честь годовщины республики. Выступают "Vadi ansambel" и юные тудулиннаские музыканты.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - XIX праздник старинного танца "Миньон". Принимают участие танцевальные группы Ида-Вирумаа. Гость программы - танцевальная группа из Тартумаа "Mathilde". Вход свободный.
* В Вокаском народном доме в 16.00 - концерт "Kodused hetked". Накануне Дня независимости поговорим о простых, домашних вещах, моментах, повседневных и праздничных мероприятиях. С помощью песен, танцев и слов своими мыслями поделятся Таммикуский смешанный ансамбль, молодежная группа народного танца и хор малышей "Päikesekillukesed" Тойлаской гимназии, группа народного танца "Lausa Lust".
* В Нарвской ратуше в 16.00 - "Короли танца", концерт, посвященный годовщине республики. Выступает Максим Щура (фортепиано). Билет - 10-15 евро.
Среда, 26 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки произведений Тыну Тальве "Sireenid 3". Музицирование. Выступает ансамбль "Vaist".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "The King's Singers". Прозвучат произведения из постоянного репертуара, а также вечные мелодии из фильмов Диснея. Билет - 25-40 евро.
СПОРТ
Четверг, 20 февраля
* В Нарвском спортцентре в 11.00 - танцевальный марафон "Vahetus 2.0".
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - викторина. Приглашаются команды из 3-х участников. Информация по тел. 336 6963 или по э-почте keithy.rego@alutagusevald.ee.
Суббота, 22 февраля
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на 3-м этаже в 10.30 - турнир по быстрым шахматам памяти Артема Еремеева.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из троих участников. Командам необходимо зарегистрироваться не позднее 20 февраля: merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* На стадионе Нарвского дома детского творчества в 12.00 - соревнования по авиамоделированию в классе "Airboat 2025".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" / ХК "Tornaado" (Таллинн).
Воскресенье, 23 февраля
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по петанку "Eesti 107"; дуплет.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 12.00 - соревноваания по лыжам на Кубок Велло Лилиума.
Понедельник, 24 февраля
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 11.00 - "Narva suusasõit 2025". Информация: www.akkesport.net.
* На стадионе в Вока в 11.00 - соревнования по лыжам имени Агу Нормака. Информация: www.toilasport.ee/suusk.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 12.00 - семейный спортивный день.
* В Нарвском футбольном холле в 13.00 - большая футбольная схватка в честь Дня независимости: "NARG/NERG" versus "Легнды "Narva Trans".
Среда, 26 февраля
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 18.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров.
РАЗНОЕ
Четверг, 20 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 18.00 - лекция "Профилактика и лечение инфаркта миокарда". Лектор: Ольга Лапковская, кардиолог Ида-Вируской центральной больницы. Бесплатно.
Суббота, 22 февраля
* В Кивиыли на стадионе по ул. Виру с 10.00 до 13.00 - строительство снежного городка.
Воскресенье, 23 февраля
* На мызе Сака в 17.00 - праздничный концерт-ужин: выступает сопрано Мария Листра, за роялем - Пийа Паэмурру. Информация: saka.ee.
Понедельник, 24 февраля
* В Нарвской крепости с 7.00 до 16.00 (в мастерских - с 8.00 до 14.30) - празднование Дня независимости.
* В порту Нарва-Йыэсуу в 7.10 - церемония поднятия государственного флага. В 8.00 - возложение венков к подножию мемориала Освободительной войны в Нарва-Йыэсуу.
* В Силламяэ на центральной площади в 7.10 - церемония поднятия государственного флага. Поздравления руководителей города, речи, выступает ансамбль народного танца "Сувенир".
* На Северном дворе в Нарвской крепости в 7.18 - церемония поднятия государственного флага.
* У водопада Валасте в 7.20 - церемония поднятия государственного флага. Праздничное настроение помогут создать хор "Kirderannik", женская группа "Tammiku", Сильвер Ульвик (барабанное шоу) и Грета Лийза Грюнберг (хийуский каннель и рунические песни). Пожалуйста, возьмите с собой флажок или символику в цветах триколора.
* В Тойла на дворцовой площади Оруском парке в 7.20 - торжественное поднятие флага. Праздничное настроение помогут создать поп-хор "Voka Vokaal" и дети из вокальной школы Якко Мальтиса, исполнители народных танцев из Тойлаской гимназии. Пожалуйста, возьмите с собой флажок или символику в цветах триколора.
* В Йыхви на музыкальной плащади в 7.22 - церемония поднятия государственного флага. Выступают певцы и танцоры из местных школ, а также группа народного танца "Gevi", предложат праздничный крендель и чай; в 8.45 - совместное шествие в память павших в Освободительной войне; в 9.20 - праздничное богослужение в Михайловской церкви.
* В Кохтла-Ярве перед зданием горуправления в 7.22 - поднятие государственного флага Эстонии, в 11.00 - возложение венков к подножию памятника в честь Ярвеского сражения Освободительной войны, выступает Кохтла-Ярвеский городской оркестр.
* Перед Таммикуским народным домом в 7.22 - поднятие государственного флага в честь 107-й годовщины Эстонской Республики. Дом шахтера предложит бутерброды с килькой и чай. Особо ждут тех местных жителей, которые не могут ехать далеко. Захватите с собой кружку. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB".
* На площадке перед Куртнаским молодежным центром в 7.24 - празднование 107-й годовщины Эстонской Республики: поднятие государственного флага и исполнение гимна на рассвете.
* В Люганузеской волости - празднование 107-й годовщины Эстонской Республики: в 7.29 у Майдлаской школы - поднятие государственного флага, концерт Кайта Тамра; в 11.00 в Люганузеской церкви - богослужение, возложение венков к памятнику Освободительной войне; в 14.00 в Кивиылиском народном доме - концерт-акт, выступает "C-Jam".
* В Нарве на Гарнизонном кладбище в 8.30 - возложение венков к подножию монумента Освободительной войне.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 9.00 - празднование годовщины республики совместно с Нарвским эстонским обществом.
* В Алутагузеской волости - в честь Дня независимости возложение венков: в 9.30 - на Тудулиннаском кладбище у памятника Освободительной войне, в 10.00 - в Ийзаку у мемориального камня павшим в Освободительной войне, в 11.00 - у мемориального камня в Пагари, в 11.20 - на Мяэтагузеском кладбище. В 12.00 - концерт-акт и праздничный торт в Мяэтагузеском народном доме, выступают культурные коллективы Алутагузеской волости.
* От Таммикуского народного дома в 11.00 стартует поход с флагами на таммикуский террикон. Руководители похода из Дома шахтера рекомендуют надевать соответствующую обувь (для ходьбы по камням и снегу) и соответствующую одежду (на горе может дуть холодный ветер). Обязательно возьмите с собой флаг. Хорошее место и время, чтобы сделать селфи. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB".
Четверг, 27 февраля
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - беседа "Minu aasta Austraalias" / "Мой год в Австралии". Своими впечатлениями делится Эдит Маазик, выпускница Ийзакуской школы и учитель биологии Кохилаской гимназии.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
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