В декабре завершился двухлетний пилотный проект, в рамках которого 26 квартирных товариществ по всей Эстонии получили финансовую поддержку для адаптации своих подвальных помещений под укрытия.
26 квартирных товариществ получили поддержку для обустройства укрытий в подвалах
Цель проекта заключалась в том, чтобы изучить ресурсы, вызовы и возможности, связанные с подготовкой многоквартирных домов к использованию их помещений для укрытия. Бюджет пилотного проекта составил 1,2 миллиона евро.
Необходимость в укрытии возникает в тех случаях, когда эвакуация из опасной зоны невозможна или небезопасна, а отсутствие укрытия представляет угрозу жизни. Основная цель укрытия — защита людей от ударной волны, летящих обломков, осколков снарядов, стекла, загрязнения воздуха и других прямых угроз.
По словам эксперта по укрытиям Спасательного департамента Лехо Лемсалу, во многих зданиях Эстонии уже имеются помещения с укреплённой конструкцией, но их необходимо адаптировать для использования в качестве укрытий.
«Каждый из нас может осмотреть своё жилище и рабочее место и начать подготовку помещений прямо сейчас. Минимум, что можно сделать, — это очистить подвалы от мусора и ненужных вещей», — отметил Лемсалу.
«В настоящее время государство пересматривает требования как к существующим жилым и коммерческим помещениям, так и к новым постройкам. Поэтому для нас важно уже сейчас оценить возможности и вызовы, связанные с адаптацией таких зданий».
В ходе проекта были собраны данные о необходимых строительных работах, их объёмах, стоимости и возможных проблемах при создании укрытий. Финансирование можно было получить на установку альтернативных источников энергии, адаптацию входов, различные строительные работы и закупку материалов. «Обратная связь от квартирных товариществ показала, что наибольшие незапланированные расходы возникли при проведении электромонтажных работ. Во многих случаях существующая электросистема была слишком изношенной и требовала обновления», — отметил Лемсалу.
Завершённый конкурс заявок позволил получить ценную информацию и анализ того, как дальше развивать поддержку укрытий и как в будущем организовывать подобные программы финансирования.
Всего было подано 56 заявок на общую сумму 2,57 миллиона евро: 29 заявок из северного региона, 10 из южного, 9 из восточного, 8 из западного.
Памятка по укрытию
*В чрезвычайной ситуации быстрая реакция и умение укрываться могут спасти вам жизнь.
*Если вы слышите сирены или получаете сообщение EE-ALARM о необходимости укрыться, немедленно найдите ближайшее помещение, закройте двери, окна и отключите вентиляцию.
*Во время военного конфликта укрывайтесь в подвале здания. Если подвала нет, найдите помещение на самом нижнем этаже, вдали от окон, с прочными стенами.
*Большинство общественных укрытий открываются только при повышении военной угрозы, в обычное время они могут быть закрыты.
*Ищите дополнительную информацию, только если находитесь в безопасном месте: на сайте kriis.ee, по государственному инфотелефону 1247, через ERR, Vikerraadio, другие СМИ и соцсети госучреждений. По возможности сообщите о себе родственникам, друзьям и соседям.