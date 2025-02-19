26 квартирных товариществ получили поддержку для обустройства укрытий в подвалах

Завершённый конкурс заявок позволил получить ценную информацию и анализ того, как дальше развивать поддержку укрытий и как в будущем организовывать подобные программы финансирования.

Всего было подано 56 заявок на общую сумму 2,57 миллиона евро: 29 заявок из северного региона, 10 из южного, 9 из восточного, 8 из западного.

Памятка по укрытию

*В чрезвычайной ситуации быстрая реакция и умение укрываться могут спасти вам жизнь.

*Если вы слышите сирены или получаете сообщение EE-ALARM о необходимости укрыться, немедленно найдите ближайшее помещение, закройте двери, окна и отключите вентиляцию.

*Во время военного конфликта укрывайтесь в подвале здания. Если подвала нет, найдите помещение на самом нижнем этаже, вдали от окон, с прочными стенами.

*Большинство общественных укрытий открываются только при повышении военной угрозы, в обычное время они могут быть закрыты.

*Ищите дополнительную информацию, только если находитесь в безопасном месте: на сайте kriis.ee, по государственному инфотелефону 1247, через ERR, Vikerraadio, другие СМИ и соцсети госучреждений. По возможности сообщите о себе родственникам, друзьям и соседям.