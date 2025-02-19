Исследование: треть населения зимой в принципе не путешествует, пятая часть отправляется в теплые края

Банк Citadele интересовался у жителей Эстонии, Латвии и Литвы, куда они чаще всего ездят с туристическими целями в зимнее время. Как и ожидалось, пятая часть, то есть 20%, жителей Эстонии предпочитают зимой отдыхать в теплых краях. Тем не менее, в отличие от жителей Латвии и Литвы, наша люди также открыты к путешествиям в страны с холодным климатом. «В целом похоже, что жители Эстонии готовы на более далекие путешествия, чего нельзя сказать о жителях Латвии и Литвы. И, если из числа эстонских респондентов пятая часть ответила, что предпочитает теплые страны, то среди латвийских участников опроса таких было 16%, а среди респондентов из Литвы – 19%, – сказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. – Среди жителей Эстонии также самый высокий процент тех, кто ответили, что готовы отдыхать и в теплом, и в холодном климате. В Эстонии такой ответ дали 12%, в Латвии – 11%, и в Литве – 7%».