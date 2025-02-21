В мире ощущается дыхание конца 1930-х годов: основанный на правилах мировой порядок подвергается все большему давлению, автократии набирают силу и консолидируются, предпринимаются попытки вбить клин в демократические общества и между демократическими государствами, усилить существующие противоречия и принизить ценностные принципы. В свете этого демократический мир должен спросить себя: позволим ли мы угрозам расти до тех пор, пока не станет слишком поздно, как это было сделано когда-то, или же нам следует решительно сосредоточиться на защите наших ценностей?
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Бояться нужно не поражения агрессора, а успеха агрессии
3 МЫСЛИ
- Справедливый мир также означает, что преступления наказываются, а ущерб возмещается.
- Бояться нужно не поражения агрессора, а успеха агрессии.
- Россия будет продолжать угрожать нам еще долгое время, поэтому НАТО и Европейский союз должны соответствующим образом формировать свою политику сдерживания России.
министр иностранных дел
Совсем недавно многие европейские лидеры признали, что им следовало прислушаться к предупреждениям стран Балтии о растущей угрозе агрессии на Востоке. Сегодня мы говорим: послушайте нас также сейчас. На карту поставлена не больше и не меньше, как наша с вами свобода. Для ее сохранения необходима победа в Украине, долгосрочное сдерживание агрессивной России, укрепление альянсов и более уверенная Европа. Внешняя политика Эстонии опирается на долгосрочную стратегию "Эстония 2035", цель которой - обеспечить безопасное и качественное общество и смелое государство.
Международный порядок, гарантирующий независимость Эстонии, подвергается прямой атаке в Украине, где исход продолжающейся войны определит европейскую безопасность на десятилетия вперед - возможно ли изменение границ силой оружия, окупится ли агрессия, возобладает в отношениях между государствами общепринятое право или давление более мощной силы. Для Эстонии эти вопросы имеют экзистенциальное значение.
Путин не изменил своих целей. Он по-прежнему хочет подчинить себе всю Украину и кардинально перестроить европейскую безопасность. Он завел Россию в тупик, на выход из которого у него остается все меньше времени: все его первоначальные стратегические цели не были достигнуты.
Именно поэтому попытки Путина отвлечь Запад от проукраинского курса становятся все более отчаянными. Он надеется, что то, что до сих пор не было достигнуто военным путем, будет достигнуто за столом переговоров. Но мы не должны попасться в эту ловушку. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Конечно, Эстония тоже этого хочет. Но мы знаем, что есть разница между довольством и удовлетворенностью. Мир, заключенный в Ялте, не принес справедливости балтийским народам, а обещанного в Мюнхенском соглашении не придерживались.
Мир, который наступит в конце этой войны, должен быть справедливым и прочным. Справедливый мир основан на международном праве, в том числе на принципах территориальной целостности и суверенитета. Эстония не признает изменение границ силой оружия, а также право какого-либо государства ограничивать свободу другого государства при выборе союзников. Справедливый мир также подразумевает наказание за преступления и возмещение ущерба.
Мы не позволим миру забыть, что Путин разыскивается за военные преступления. Мы должны последовательно бороться за возвращение депортированных украинских детей в свои семьи и добиваться принятия международным сообществом в течение этого года устава специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины.
Для сохранения мира необходимо обеспечить безопасность, экономическую устойчивость и политическую стабильность Украины. В Европе нет лучшей гарантии безопасности, чем коллективная оборона НАТО, и нет более надежного способа обеспечить политическую стабильность и экономическое развитие государства, чем членство в Европейском союзе. Эти два фактора взаимно усиливают друг друга, поскольку без безопасности нет стабильности и процветания, а без стабильности и процветания нет безопасности.
В то же время и НАТО, и Европейский союз публично заявили, что хотят видеть Украину своим членом в будущем. Отказ от этой цели или превращение ее в разменную монету на переговорах подорвет наш коллективный авторитет и по другим вопросам. Поэтому Эстония будет и дальше способствовать евроатлантической интеграции Украины, видя в этом важные преимущества для НАТО и Европейского союза. Интегрированная, боеспособная, независимая и демократическая Украина - это лучшее противоядие от российского империализма и решение настоящей первопричины войны, которая заключается в неспособности Путина смириться с распадом Советского Союза.
В последние месяцы среди союзников обострились дебаты по поводу гарантий безопасности, предлагаемых Украине. Эти дебаты своевременны, поскольку гарантии безопасности Украины должны быть реализованы сразу же после окончания боевых действий, даже если для достижения членства в НАТО потребуется некоторое время. Их содержанием должно быть обещание защищать Украину в случае возможного повторения агрессии, а надежность этого обещания должна быть гарантирована реальными военными возможностями.
Безопасность Украины - это прежде всего вопрос европейской безопасности. Поэтому европейские страны должны нести основное бремя в этих гарантиях, но, как и в трансатлантической безопасности в целом, в случае с гарантиями безопасности Украины необходимо и участие США. Эстония готова обсуждать эти гарантии со своими союзниками, совместно разрабатывать их и участвовать в их реализации.
Наивно надеяться, что мира можно достичь только разговорами о нем или, что еще хуже, подпитывая агрессора свободой других народов. Мир может быть достигнут только посредством силы. Для этого необходимо обеспечить Украине позицию силы и доказать, что Запад не отклоняется от своего курса.
Даже если помощь США в некоторых областях сократится, Европе, население которой составляет более 400 миллионов человек, придется самой восполнять пробелы. Эстония, наряду с другими странами Северной Европы и Балтии, является одним из крупнейших военных спонсоров Украины. На сегодняшний день наша помощь составляет более полумиллиарда евро. В этом году мы снова выделим 0,25% нашего валового внутреннего продукта на военную помощь Украине и призываем наших союзников сделать то же самое. Если все союзники поступят так же, общий объем военной помощи Украине достигнет 120 миллиардов евро, что, по нашему мнению, достаточно для сдерживания агрессора.
Я также подчеркиваю, что Эстония не будет устанавливать для Украины никаких ограничений в отношении поставляемого нами оружия, и мы призываем других поступать так же. Мы не должны сами связывать руки Украине. Важно также, чтобы обещанное Украине было реально и быстро выполнено. Мы с надеждой смотрим на недавно созданную миссию НАТО в Украине, которая призвана обеспечить выполнение обещанного. Вместе с Великобританией мы обучаем украинских солдат. Европейский союз также должен вносить больший вклад в обучение, чем прежде. Предложение Эстонии заключается в том, чтобы повысить уровень амбиций миссии Европейского союза EUMAM с целью скорейшей подготовки 100000 украинских солдат.
Эстония также подала пример в восстановлении Украины, уже сейчас, во время войны, реализуя реальные проекты реконструкции, которые не только удовлетворяют потребности Украины, но и соответствуют правилам Европейского союза, что приближает Украину к членству в альянсе. Наша цель - привлечь другие страны. Так, мы получили и получаем поддержку наших проектов от Исландии, Бельгии и Тайваня на общую сумму в миллионы евро.
При еще большей международной поддержке были запущены две эстонские инициативы: Таллиннский механизм, который собирает поддержку для повышения кибербезопасности украинского правительства, и ИТ-коалиция, цель которой - повысить военный киберпотенциал Украины. В обоих случаях взносы стран-участниц составляют сотни миллионов евро. Таким образом, наш вклад в восстановление Украины вернется к нам сторицей - в виде безопасности, репутации и возможностей, созданных для эстонских предпринимателей.
В деле повышения цены агрессии для России было проявлено слишком много осторожности и робости. Бояться нужно не поражения агрессора, а успеха агрессии. Опасные времена требуют более решительных действий. Для этого необходимо сделать следующее.
Во-первых, более активно воздействовать на основной источник дохода России - экспорт энергоносителей. Хотя Евросоюз согласовал прекращение импорта российского ископаемого топлива к 2027 году, импорт российского сжиженного природного газа в прошлом году увеличился. Поэтому Эстония повторяет свое предложение немедленно и полностью прекратить импорт энергоносителей из России. Эстония справилась, другие тоже смогут. Значительная часть российской нефти транспортируется через Финский залив, что создает всевозможные проблемы, но также предоставляет дополнительные возможности для сокращения доходов России.
В прошлом году под руководством Эстонии мы договорились со странами Северной Европы, Балтии и несколькими другими странами о том, как воспрепятствовать деятельности теневого флота. Все компании, эксплуатирующие суда теневого флота, и государства флага, которые придают им легитимность, должны знать: мы не упустим ни одной возможности сделать эксплуатацию судов, перевозящих кровавую российскую нефть, как можно более дорогостоящей.
Во-вторых, если Европейский союз по каким-либо причинам не может наложить санкции на определенную группу товаров, на них нужно установить таможенные пошлины Евросоюза. Европейская комиссия внесла свои предложения, теперь нам нужно действовать быстро и принять решение о тарифах.
И в-третьих, мы хотим придать новый импульс использованию замороженных активов, принадлежащих государству-агрессору. Здесь задействованы как моральные, так и прагматические соображения. За последние два года мы вошли в число стран, которые возглавили эту дискуссию на международном уровне, и, чтобы показать пример, мы стали первой страной в Европе, принявшей в прошлом году закон, создающий прецедент.
Наше давление и здравый смысл дали результаты: решение об использовании чрезвычайных доходов, полученных от замороженных активов, принято странами G7 и Евросоюзом. Это гарантирует финансирование пакета помощи Украине в размере более 45 миллиардов евро. Теперь нам нужно не останавливаться на полпути, а возобновить обсуждение вопроса об использовании самих активов, из которых только в Евросоюзе заморожено более 200 миллиардов евро. Эстония готова возглавить этот процесс, и мы надеемся, что новая Европейская комиссия присоединится к нам.
Даже если в Украине будет достигнут мир, политика Запада в отношении России не должна повторять ошибку перезагрузки. Россия будет продолжать угрожать нам еще долгое время, поэтому НАТО и Европейский союз должны выстраивать свою политику сдерживания России соответствующим образом. Санкции, введенные против России, и ее международная изоляция должны продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит нанесенный ущерб.
Восстановление отношений с Россией требует восстановления доверия к ней. В настоящее время Россия нарушает все взятые на себя международные обязательства, в том числе основополагающий акт об отношениях между НАТО и Россией, который из-за действий России давно утратил силу.
Сокращенная версия ежегодной речи министра иностранных дел Маргуса Цахкна о внешней политике Эстонии, произнесенной в Рийгикогу 11 февраля, в которой он дал обзор основных направлений и целей внешней политики Эстонии.