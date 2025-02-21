ПАРЛАМЕНТ Бояться нужно не поражения агрессора, а успеха агрессии

Именно поэтому попытки Путина отвлечь Запад от проукраинского курса становятся все более отчаянными. Он надеется, что то, что до сих пор не было достигнуто военным путем, будет достигнуто за столом переговоров. Но мы не должны попасться в эту ловушку. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Конечно, Эстония тоже этого хочет. Но мы знаем, что есть разница между довольством и удовлетворенностью. Мир, заключенный в Ялте, не принес справедливости балтийским народам, а обещанного в Мюнхенском соглашении не придерживались.

Мир, который наступит в конце этой войны, должен быть справедливым и прочным. Справедливый мир основан на международном праве, в том числе на принципах территориальной целостности и суверенитета. Эстония не признает изменение границ силой оружия, а также право какого-либо государства ограничивать свободу другого государства при выборе союзников. Справедливый мир также подразумевает наказание за преступления и возмещение ущерба.

Мы не позволим миру забыть, что Путин разыскивается за военные преступления. Мы должны последовательно бороться за возвращение депортированных украинских детей в свои семьи и добиваться принятия международным сообществом в течение этого года устава специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины.