Центристская партия: законопроект о церквях нарушает принцип свободы вероисповедания

«Законопроект не решит ни одной проблемы, также он грубо нарушает принцип невмешательства государства в дела церкви. Церковь и государство должны быть разделены, как это принято в демократическом государстве», - сказал заместитель председателя парламентской фракции центристов Вадим Белобровцев.

По словам Белобровцева, политики от Центристской партии неоднократно спрашивали министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и других представителей Министерства внутренних дел, были ли к настоящему моменту зафиксированы случаи нарушения закона со стороны представителей Эстонской Православной Церкови Московского Патриархата (ЭПЦ МП). «На этот вопрос мы всегда получали отрицательный ответ. Это означает, что представители ЭПЦ МП ведут себя законопослушно и ответственно как на словах, так и на деле. Никаких претензий законодательного порядка к ним нет. Поэтому выглядит более чем странным решение мнистра внутренних дел прийти в парламент с законопроектом, который поставит ЭПЦ МП в ситуацию, когда, продолжая оставаться столь же законопослушной, она вдруг окажется вне закона. По сути, мы имеем дело с очередным юридическим прецедентом», - сказал Белобровцев.

Белобровцев подчеркнул, что, совместно с другими действующими в Эстонии церквями, ЭПЦ МП осудила войну в Украине, а представители ЭПЦ МП неоднократно шли навстречу пожеланиям МВД и министра внутренних дел, вносили изменения в свой устав, соглашались изменить свое название.

«Тем не менее МВД продолжает выдвигать требования, а новое название не хотят регистрировать, - отметил Белобровцев. - По всему видно, что ЭПЦ МП подталкивают к тому, чтобы она либо нарушила канонические правила, либо оказалась в положении, когда МВД сможет подать на нее в суд, требуя прекратить ее деятельность как юридического лица. Поэтому обеспокоенность представителей церкви и монахинь Пюхтицкого монастыря вполне обоснована».