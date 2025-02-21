Отныне телепрограммы ETV+ можно просматривать через ТВ-приложение "Jupiter" и на сайте "Jupiter+"

Эстонская национальная телерадиокомпания (ERR) прекратила техническую поддержку пользователей отдельных ТВ-приложений каналов ETV, ETV2 и ETV+ и рекомендует для продолжения просмотра телеканалов ERR использовать приложение "Jupiter" для смарт-телевизоров. Ранее предустановленные приложения телеканалов, в том числе ТВ-приложение ETV+, продолжают работать, но они могут содержать ошибки.

Преимущество ТВ-приложения "Jupiter" состоит в том, что контент всех каналов сосредоточен в одном приложении - при желании можно удобно переключать телеканалы и находить понравившийся контент независимо от канала и его телепрограммы.

В ТВ-приложении "Jupiter" можно смотреть в прямом эфире и в записи все три канала ERR: ETV, ETV2 и ETV+. Приложение на эстонском языке, поиск запросов, написанных кириллицей, на данный момент не поддерживаются. Поэтому с помощью поиска в приложении можно найти пока только передачи, сериалы и фильмы ETV и ETV2. Если программы, сериалы или фильмы имеют русский перевод, то в приложении можно выбрать для них русскую озвучку или субтитры.

Дополнительные возможности медиаплатформы "Jupiter+"