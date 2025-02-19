Почётный знак Нарвы будет вручен четырём выдающимся лауреатам

В 2025 году было подано 12 кандидатур. Комиссия выбрала четырёх лауреатов, которых Нарвская городская управа утвердила 19 февраля 2025 года.

Бывший руководитель Нарвской больницы Аго Кыргвеэ удостоен признания за значительный вклад в развитие здравоохранения в Нарве.

Доктор Кыргвеэ возглавлял больницу в 2021–2024 годах и работал над повышением престижа больницы и её интеграцией в эстонскую систему здравоохранения. Благодаря его усилиям укрепилось сотрудничество с крупными клиниками Таллина и Тарту, а также удалось привлечь в больницу новых специалистов. Под его руководством в Нарву были привезены учебные программы Тартуского медицинского колледжа, включая подготовку медсестёр, что имеет важное значение для будущего медицины в городе. По его инициативе больница получила около 38 миллионов евро финансирования из фондов ЕС, что позволило создать современную лечебную и рабочую среду.

Журналист ERR Юрий Николаев награждается за вклад в формирование имиджа города Нарва.

Фото: Илья Смирнов

Николаев уже около 30 лет работает региональным корреспондентом Эстонского национального вещания, освещая жизнь Нарвы для всей Эстонии. Он известен своими глубокими и чуткими репортажами, в которых раскрывает многослойность региона и даёт голос его жителям. Союз журналистов Эстонии также выдвинул его кандидатуру на Почётный знак.

Педагог и руководитель вокальной студии "Золотая Ласточка" Елена Коломийцева посвятила себя музыкальному образованию и развитию молодых вокалистов. Под её руководством воспитанники студии неоднократно становились победителями международных и местных конкурсов. Помимо педагогической деятельности, она является востребованной исполнительницей старинной музыки, а её концерты неизменно проходят с аншлагами.

Кикбоксёр Александра Джекаева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Афинах в 2024 году, став первой спортсменкой из Эстонии, добившейся такого успеха во взрослой категории. Её победа стала результатом многолетнего труда, целеустремлённости и сильной поддержки. В 2024 году она была признана лучшей спортсменкой года города Нарва.

Почётный знак Нарвы – это высшая награда города, вручаемая за особый вклад в развитие и благо города. Награда изготовлена из серебра и украшена гербом города, окружённым колосьями. Впервые Почётный знак был вручён в 2010 году.

Торжественная церемония награждения традиционно состоится на праздничном концерте, посвящённом Дню независимости Эстонии.