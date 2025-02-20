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ОДИН ВОПРОС Зачем нужен референдум о будущем сланца?

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Лаури Лаатс, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу
Лаури Лаатс, председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Фракция Центристской партии в Рийгикогу во вторник внесла в парламент законопроект, предусматривающий проведение референдума по вопросу использования сланца.

Председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс:

- Учитывая текущую ситуацию, которая происходит в мировой политике, явную смену направления в энергетической и зеленой политике, а также учитывая, что ни нынешний Рийгикогу, ни правительство не имеют четкого мандата на принятие решений, касающихся будущего энергетики, всей политики в области энергетики, мы, безусловно, должны прислушаться к голосу народа и спросить его мнение.

Именно поэтому фракция Центристской партии предлагает провести 1 августа 2025 года референдум с вопросом "Нужно ли Эстонии отказаться от использования сланца в энергетике к 2040 году?" - так как нынешнее правительство поставило именно такие цели.

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