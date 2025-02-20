ОДИН ВОПРОС Зачем нужен референдум о будущем сланца?

- Учитывая текущую ситуацию, которая происходит в мировой политике, явную смену направления в энергетической и зеленой политике, а также учитывая, что ни нынешний Рийгикогу, ни правительство не имеют четкого мандата на принятие решений, касающихся будущего энергетики, всей политики в области энергетики, мы, безусловно, должны прислушаться к голосу народа и спросить его мнение.