Варианты названий дверей "Pargi Keskus" отправлены на голосование

Конкурсная комиссия отобрала названия и сообщила, что поступило очень много предложений. В конце концов было решено, что для выбора названий трех дверей центра на голосование будут представлены комбинации названий. "Создание комбинаций было необходимо для того, чтобы названия дверей составляли между собой связное целое", - сообщили организаторы.