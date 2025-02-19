Началось голосование для выбора названий входных дверей йыхвиского "Pargi Keskus".
Варианты названий дверей "Pargi Keskus" отправлены на голосование
Конкурсная комиссия отобрала названия и сообщила, что поступило очень много предложений. В конце концов было решено, что для выбора названий трех дверей центра на голосование будут представлены комбинации названий. "Создание комбинаций было необходимо для того, чтобы названия дверей составляли между собой связное целое", - сообщили организаторы.
Комбинации названий дверей таковы: "Kaljo - Heino - Gewi"; "Kaevuri - Linnapargi - Muusika"; "Hariduse - Pargi - Kultuuri" и "Bornhöhe - Welling - Schwebs".
Голосовать можно на домашней странице Йыхви и на странице Йыхви в "Facebook" до 23 февраля.