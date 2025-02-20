ПЕРЕДОВИЦА Политика и школа

Сегодняшняя газета рассказывает о том, как в Ахтмеской школе искусств открылась выставка портретов известного кохтла-ярвеского и ида-вируского политика. Эти картины - результат более масштабного проекта, инициированного Эстонским союзом художественных школ, в рамках которого дети из разных регионов рисовали членов Рийгикогу, а выставка экспонируется в парламенте. Однако когда за этим следует выставка портретов местного городского руководителя, устроенная за восемь месяцев до местных выборов в помещении муниципальной художественной школы, контекст меняется, давая политическим оппонентам возможность нападать как на школу, так и на конкретного политика.

Политика в школах всегда была деликатной темой, и границы, которые не следует переходить, часто вызывают споры. К предыдущим местных выборам по инициативе канцлера права были разработаны рекомендации о том, как вести себя в школах в контексте выборов и политики. Это особенно актуально, поскольку теперь молодые люди имеют право голосовать на местных выборах с 16 лет.

В этих рекомендациях есть один очень важный пункт: в преддверии выборов при обсуждении тем, связанных с выборами, в учебных заведениях необходимо руководствоваться хорошими манерами и здравым смыслом. Если следовать этой рекомендации, то, как нам кажется, многое встанет на свои места само собой.