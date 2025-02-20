Школы и детсады организуют в честь дня рождения Эстонии публичные уличные торжественные акты

Перед Йыхвиской гимназией торжественный акт начнется в 11.25. Директор гимназии Татьяна Айт отметила, что в традиционным акте под открытым небом будут участвовать наряду с гимназистами дети из йыхвиских детсадов. "Как уже стало у нас традицией, на торжественный акт флаг Эстонии вынесут на лыжах. В честь Эстонии мы исполним танец своей гимназии, прозвучат песни и речи", - сказала она.

Менее чем через полчаса, то есть в 11.50 от площади Вирула в Кохтла-Ярве шествие в честь дня рождения Эстония с участием школьников и детсадовцев отправится на стадион Славянский основной школы, где в 12.00 начнется торжественный акт под открытым небом. Традиция празднования годовщины Эстонии торжественными актами под открытым небом зародилась в 2020 году по инициативе Кохтла-Ярвеской гимназии. В 2023 году к торжественному акту добавились также шествия, количество участников растет с каждым разом.

По словам директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура, в этом году в шествии и торжественном акте под открытым небом будут участвовать четыре действующие в Ярвеской части города школы и шесть детсадов. "На шествие и торжественный акт приглашаются все горожане", - сказал он.

На стадионе Славянской основной школы со своей техникой и деятельностью ознакомят также Силы обороны и "Кайтселийт".

Если в прошлом году в торжественном акте под открытым небом участвовала премьер-министр Кая Каллас, то нынче на него ожидают двоих членов правительства: министра образования и науки Кристину Каллас и министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, которые обе являются уроженками Ида-Вирумаа.