Победивший на архитектурном конкурсе эскизный проект студии "TÄNA" под названием "Lapitekk", формирует для Йыхви новую визитную карточку: центральная площадь получит променад с террасами, а во рву рядом с церковью появятся певческая сцена и смотровая платформа, с которой открываются роскошные виды на Михайловскую церковь. Вероятно, идеи победившей работы придется осуществлять в несколько этапов.

Премированы пять лучших работ

Авторов победивших работ объявили во вторник на третьем этаже центра "Tsentraal", где открыта выставка премированных работ, которую можно посмотреть до 18 марта.

Конкурсный призовой фонд составил 25000 евро. Первая премия (9000 евро) досталось эскизному проекту под конкурсным паролем "Lapitekk" ("Лоскутное одеяло"), авторами которого являются Керту Йоханна Йыэсте, Тристан Кревальд, Ра Мартин Пухкан и Сийм Танель Тыниссон (студия "TÄNA"). Кроме того, были вручены вторая премия (7000 евро), третья премия (5000 евро) и две поощрительные премии по 2000 евро.

В конкурсное жюри входили йыхвиской волостной старейшина Марис Тоомель, помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун, строительный проектный руководитель Йыхвиского волостного управления Евгений Корнильцев, представители Союза архитекторов Эстонии архитекторы Калле Веллевоог, Пеэтер Лоо и Диана Таалфельд, а также представитель Союза ландшафтных архитекторов Эстонии Хейки Кальберг.

Конкурс был организован в рамках продолжения программы "EV100" "Hea avalik ruum" ("Хорошее публичное пространство"), финансируемой Министерством культуры, Министерством финансов и местными самоуправлениями. Архитектурный конкурс по оформлению городского центра Йыхви был 38-м по счету и последним в этой программе.