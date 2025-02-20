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Рок-опера "Kohtla-Järvе" удостоилась похвалы профессионалов

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В финале рок-оперы "Kohtla-Järve" прозвучало попурри из песен спектакля.
В финале рок-оперы "Kohtla-Järve" прозвучало попурри из песен спектакля. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Мощное впечатление!" - сказал о представленной в воскресенье вечером в Таллинне в концертном доме "Alexela" рок-опере "Kohtla-Järve" любимый в Эстонии композитор и пианист Рейн Раннап.

Раннап был одним из тех примерно 750 человек, которые пришли в один из крупнейших концертных залов Эстонии, чтобы посмотреть третье и, насколько известно сейчас, последнее представление самобытной рок-оперы, поставленной Кохтла-Ярвеской гимназией при непосредственном участии Неэме Кнингаса, Сийма Аймла и Аапо Ильвеса.

Мастерское исполнение

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