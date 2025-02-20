Рок-опера "Kohtla-Järvе" удостоилась похвалы профессионалов

Раннап был одним из тех примерно 750 человек, которые пришли в один из крупнейших концертных залов Эстонии, чтобы посмотреть третье и, насколько известно сейчас, последнее представление самобытной рок-оперы, поставленной Кохтла-Ярвеской гимназией при непосредственном участии Неэме Кнингаса, Сийма Аймла и Аапо Ильвеса.