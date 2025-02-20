Чт, 20.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

В Нарве ​у пожилого человека случилась беда с опасным веществом

Copy
Ртуть.
Ртуть. Фото: arhiiv

19 февраля в 21.41 спасателей вызвали в квартиру на улице Раху в Нарве, где пожилой человек разбил градусник в ванной и не смог достать ртуть из-под ванны.

Спасатели собрали  ртуть в баллончик и помогли доставить его в пункт сбора опасных отходов.

Спасатели напоминают, что ртуть — токсичное вещество, действие которого проявляется при вдыхании паров этого вещества. Поскольку долговременное воздействие даже небольших количеств паров ртути опасно для человека, пролитую ртуть необходимо собирать как можно скорее.

Подробную инструкцию можно найти на сайте спасательной службы.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх