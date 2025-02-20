19 февраля в 21.41 спасателей вызвали в квартиру на улице Раху в Нарве, где пожилой человек разбил градусник в ванной и не смог достать ртуть из-под ванны.
В Нарве у пожилого человека случилась беда с опасным веществом
Спасатели собрали ртуть в баллончик и помогли доставить его в пункт сбора опасных отходов.
Спасатели напоминают, что ртуть — токсичное вещество, действие которого проявляется при вдыхании паров этого вещества. Поскольку долговременное воздействие даже небольших количеств паров ртути опасно для человека, пролитую ртуть необходимо собирать как можно скорее.
Подробную инструкцию можно найти на сайте спасательной службы.