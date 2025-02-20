В прошлом году более трех четвертей жителей Эстонии остались довольны полученной семейной медицинской помощью

Большинство (78%) жителей отметили, что во время их последнего визита семейный врач доступно объяснил им состояние их здоровья и варианты лечения. Меньшее количество людей (63%) полагают, что их семейный врач вовлекает их в процесс принятия решений о лечении в той степени, в которой им бы хотелось.

Почти каждый седьмой житель Эстонии убежден, что семейный врач может помочь ему с большинством проблем со здоровьем, но их доля самая низкая с 2015 года. Более пессимистично, чем в среднем по стране, относительно способности своего семейного врача оказать им помощь, были настроены мужчины в возрасте 50-64 лет, представители других национальностей и жители Таллинна.

Все больше пациентов (33%) приходят на самостоятельные приемы семейной медсестры, которая может проконсультировать пациентов по большинству вопросов, связанных со здоровьем. Удовлетворенность визитами к семейной медсестре несколько выше, чем визитами к семейному врачу. Из тех, кто приходил на самостоятельный прием семейной медсестры, своим последним визитом остались довольны 85%.

«Исследование показывает, как важна для пациента команда семейного врача, и что он доверяет ей. Однако удовлетворенность обслуживанием напрямую связана с изменениями в организации здравоохранения, которые зачастую вызывают неуверенность среди людей», — пояснила доктор Элле-Малль Садрак, глава Союза семейных врачей Эстонии. «Общая цель врачей и пациентов — получение помощи в решении проблем со здоровьем в нужное время и в нужном месте. Это означает, что следует больше оценивать не доступность, а обоснованную потребность. Опыт других стран также показывает, что медицинские услуги никогда не могут быть предоставлены в достаточном ожидаемом объеме. Важно, чтобы проблемы со здоровьем решались таким образом, чтобы они получили своевременное решение. Однако для этого на государственном уровне должны приниматься решения, поддерживающие этот принцип. В качестве примера я бы привела регулирование обращений в отделения неотложной помощи», — добавила доктор Садрак.