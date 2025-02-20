В 2024 году семейные врачи и медсестры провели 8,4 миллиона приемов, а Касса здоровья профинансировала данные услуги семейной медицины на почти 283 миллиона евро. Исследование удовлетворенности пациентов, проведенное Кассой здоровья совместно с Kantar Emor, показало, что в прошлом году 77% жителей Эстонии были удовлетворены своим последним визитом к семейному врачу.
В прошлом году более трех четвертей жителей Эстонии остались довольны полученной семейной медицинской помощью
Хотя уровень удовлетворенности семейной медицинской помощью среди населения высок, он все же постепенно снижается с 2020 года. Наиболее часто упоминаемой проблемой, вызывающей неудовлетворенность, являются содержание консультаций врачей и доступность медицинской помощи.
«Удовлетворенность услугами семейной медицинской помощи и ее доступностью снизилась в первую очередь из-за старения населения в стране и роста потребности в медицинской помощи. В то же время мы столкнулись с нехваткой семейных врачей и медсестер, что напрямую влияет на доступность услуг. «Мы должны стремиться к тому, чтобы пациенты получали медицинскую помощь, соответствующую их возникшим потребностям, в нужное время и в нужном месте», — подчеркнула Лаура Йоханна Туйск, руководитель отдела услуг семейной медицины в Кассе здоровья.
74% жителей были удовлетворены скоростью их записи на прием к семейному врачу или медсестре. Как и ожидалось, удовлетворенность доступностью медицинской помощи тесно связана со временем ожидания обслуживания. Наиболее удовлетворены доступностью медицинской помощи были те, кто получил услуги семейного врача в течение 1–3 дней или не менее 4–5 дней. 61% участников опроса заявили, что последний раз смогли попасть на прием к врачу или медсестре в течение трех дней, 15% — в течение 4–5 дней, а 15% пришлось ждать дольше недели.
«Далеко не каждая проблема со здоровьем требует немедленного вмешательства. Самый простой и быстрый способ связаться со своим семейным медицинским центром — контакт через платформу дигитальных услуг. Всего в 2024 году через дигитальные платформы услуг семейных врачей было сделано 736 865 обращений. По результатам опроса за третий квартал 2024 года мы видим, что 36% жителей Эстонии обратились в свой центр семейной медицины с помощью дигитальной платформы для пациентов. Из них 86% остались довольны обслуживанием», — заявила руководитель отдела услуг семейной медицины в Кассе здоровья.
Большинство (78%) жителей отметили, что во время их последнего визита семейный врач доступно объяснил им состояние их здоровья и варианты лечения. Меньшее количество людей (63%) полагают, что их семейный врач вовлекает их в процесс принятия решений о лечении в той степени, в которой им бы хотелось.
Почти каждый седьмой житель Эстонии убежден, что семейный врач может помочь ему с большинством проблем со здоровьем, но их доля самая низкая с 2015 года. Более пессимистично, чем в среднем по стране, относительно способности своего семейного врача оказать им помощь, были настроены мужчины в возрасте 50-64 лет, представители других национальностей и жители Таллинна.
Все больше пациентов (33%) приходят на самостоятельные приемы семейной медсестры, которая может проконсультировать пациентов по большинству вопросов, связанных со здоровьем. Удовлетворенность визитами к семейной медсестре несколько выше, чем визитами к семейному врачу. Из тех, кто приходил на самостоятельный прием семейной медсестры, своим последним визитом остались довольны 85%.
«Исследование показывает, как важна для пациента команда семейного врача, и что он доверяет ей. Однако удовлетворенность обслуживанием напрямую связана с изменениями в организации здравоохранения, которые зачастую вызывают неуверенность среди людей», — пояснила доктор Элле-Малль Садрак, глава Союза семейных врачей Эстонии. «Общая цель врачей и пациентов — получение помощи в решении проблем со здоровьем в нужное время и в нужном месте. Это означает, что следует больше оценивать не доступность, а обоснованную потребность. Опыт других стран также показывает, что медицинские услуги никогда не могут быть предоставлены в достаточном ожидаемом объеме. Важно, чтобы проблемы со здоровьем решались таким образом, чтобы они получили своевременное решение. Однако для этого на государственном уровне должны приниматься решения, поддерживающие этот принцип. В качестве примера я бы привела регулирование обращений в отделения неотложной помощи», — добавила доктор Садрак.