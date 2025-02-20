Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон может выйти на свободу под залог в 150 000 евро

"В октябре прошлого года, когда Харьюский уездный суд разрешил заменить Айво Петерсону меру пресечения при условии уплаты залога, мы начали сбор денежных средств. К концу года было собрано около 30 000 евро, но на этом все остановилось. Те, кто мог помочь, помогли, но это лишь пятая часть от требуемой суммы.