Государственный суд в среду подтвердил, что принятое в октябре прошлого года решение суда первой инстанции о том, что обвиняемый в госизмене один из сопредседателей партии Koos Айво Петерсон может выйти на свободу под залог в размере 150 000 евро, является законным.
Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон может выйти на свободу под залог в 150 000 евро
"В октябре прошлого года, когда Харьюский уездный суд разрешил заменить Айво Петерсону меру пресечения при условии уплаты залога, мы начали сбор денежных средств. К концу года было собрано около 30 000 евро, но на этом все остановилось. Те, кто мог помочь, помогли, но это лишь пятая часть от требуемой суммы.
Как я уже говорила, 150 000 евро - это очень большая сумма, не думаю, что мы сможем ее собрать", - рассказала порталу rus.err член правления Koos Юлия Смоли.