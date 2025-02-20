Репинского признали виновным в мошенничестве

Обвинение Репинского в мошенничестве заключалось в том, что, работая членом Рийгикогу, Репинский подал ходатайство о возмещении арендной платы за свое жилье, однако, согласно обвинению, фактически не проживал по адресу, указанному в заявлении о возмещении расходов, и не платил арендную плату, связанную с этим адресом.