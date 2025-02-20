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Репинского признали виновным в мошенничестве

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Мартин Репинский в суде.
Мартин Репинский в суде. Фото: Sander Ilvest

Таллиннский окружной суд признал бывшего мэра Йыхви и члена Рийгикогу Мартина Репинского виновным в мошенничестве и приговорил его к условному тюремному заключению.

 Обвинение Репинского в мошенничестве заключалось в том, что, работая членом Рийгикогу, Репинский подал ходатайство о возмещении арендной платы за свое жилье, однако, согласно обвинению, фактически не проживал по адресу, указанному в заявлении о возмещении расходов, и не платил арендную плату, связанную с этим адресом.

 суд частично отменил предыдущее оправдательное решение Харьюского уездного суда и признал Репинского виновным в грабеже государства.

Окружной​ суд приговорил Репинского к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Гражданский иск потерпевшего канцелярии Рийгикогу Эстонской Республики о взыскании 12 119,56 евро в связи с компенсацией расходов на жилье Мартину Репинскому был направлен в Харьюский уездный суд в другом составе суда на новое рассмотрение.

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