18-летняя девушка из Йыхви Карола Пургатс впервые вышла в стартовом составе взрослой женской сборной Эстонии по футболу в матче между Эстонией и Пуэрто-Рико.
18-летняя девушка из Йыхви впервые сыграла за сборную Эстонии
Пургтс внесла свой вклад в первый тайм, который завершился вничью 0:0. Её заменили в перерыве.
Во втором тайме пуэрториканки забили гол и выиграли матч со счетом 1:0.
Пургатс начавшая тренироваться в йыхвиском клубе «Феникс» (ранее «Локомотив»), ранее приняла участие в 22 матчах молодежной сборной Эстонии разного возраста и забила четыре гола.
С 2021 года Пургатс входит в ряды многократного чемпиона Эстонии, Таллиннской "Флоры".
В прошлом сезоне она приняла участие в 16 матчах чемпионата и забила три гола.
Дебютную игру Каролы Пургатс в составе взрослой сборной Эстонии можно посмотреть на футбольном портале Soccernet.