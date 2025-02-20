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18-летняя девушка из Йыхви впервые сыграла за сборную Эстонии

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Фото статьи
Фото: Eesti jalgpalliliit

18-летняя девушка из Йыхви Карола Пургатс впервые  вышла в стартовом составе взрослой женской сборной Эстонии по футболу в матче между Эстонией и Пуэрто-Рико.

Пургтс внесла свой вклад в первый тайм, который завершился вничью 0:0. Её заменили в перерыве.

Во втором тайме пуэрториканки забили гол и выиграли матч со счетом 1:0.

Пургатс начавшая тренироваться в йыхвиском клубе «Феникс» (ранее «Локомотив»), ранее приняла участие в 22 матчах молодежной сборной Эстонии разного возраста и забила четыре гола.

С 2021 года Пургатс входит в ряды многократного чемпиона Эстонии, Таллиннской "Флоры".

В прошлом сезоне она приняла участие в 16 матчах чемпионата и забила три гола.

Дебютную игру Каролы Пургатс в составе взрослой сборной Эстонии можно  посмотреть на футбольном портале Soccernet.

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