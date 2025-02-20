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Государство смягчит условия получения денег на проекты по развитию Ида-Вирумаа

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Шахта "Эстония".
Шахта "Эстония". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министерство регионального развития и сельского хозяйства упростит условия подачи заявок на получение средств из Фонда справедливого перехода для развития Ида-Вирумаа.

 В министерстве признают, что прежние условия были неудачными, пишет rus.err.

В рамках региональной меры Фонда справедливого перехода, направленной на более плавный выход из сланцевой промышленности, деньги могут быть запрошены на различные проекты. Ранее была оказана поддержка детским лагерям, а также, например, организации банного марафона и велосипедных соревнований.

После внесения поправок в постановление эта мера будет открыта и для государственных и муниципальных структур, таких как государственные гимназии.

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