Государство смягчит условия получения денег на проекты по развитию Ида-Вирумаа

В министерстве признают, что прежние условия были неудачными, пишет rus.err.

В рамках региональной меры Фонда справедливого перехода, направленной на более плавный выход из сланцевой промышленности, деньги могут быть запрошены на различные проекты. Ранее была оказана поддержка детским лагерям, а также, например, организации банного марафона и велосипедных соревнований.

После внесения поправок в постановление эта мера будет открыта и для государственных и муниципальных структур, таких как государственные гимназии.