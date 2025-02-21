18 февраля жительнице Силламяэ позвонил мошенник, представившийся представителем Департамента социального обеспечения, которому в ходе разговора она назвала свой личный код и подтвердила неизвестную операцию с помощью кодов Smart ID в соответствии с инструкциями звонившего.
В Силламяэ женщина отдала мошенникам свою банковскую карту
После этого женщине позвонили еще раз, и теперь голос в трубке сообщил, что является сотрудником службы безопасности банка и что для защиты своих денег женщине необходимо подтвердить несколько транзакций и передать свою банковскую карту курьеру, который придет к ее двери. Женщина выполнила инструкции, а затем обнаружила, что с ее банковского счета без ее ведома и разрешения было снято 3500 евро.