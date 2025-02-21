В Силламяэ женщина отдала мошенникам свою банковскую карту

После этого женщине позвонили еще раз, и теперь голос в трубке сообщил, что является сотрудником службы безопасности банка и что для защиты своих денег женщине необходимо подтвердить несколько транзакций и передать свою банковскую карту курьеру, который придет к ее двери. Женщина выполнила инструкции, а затем обнаружила, что с ее банковского счета без ее ведома и разрешения было снято 3500 евро.