Вечером 20 февраля, в 19.15, спасатели получили вызов в деревню Алайыэ Алутагузеской волости, где горел жилой дом.
В Алайыэ сгорел дом
Люди из здания вышли.
К прибытию спасателей все здание было охвачено огнем. Спасатели приступили к тушению пожара и защите подсобных зданий.
Огонь локализовали к десяти часам вечера, спасатели закончили работу за полчаса до полуночи. Возгорание могло начаться от отопительного устройства.
В работах по тушению участвовали профессиональные спасатели из Ийзаку, Муствеэ и Йыхви, а также добровольные спасатели из Ийзаку, Мяэтагузе и Авинурме.