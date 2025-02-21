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В Алайыэ сгорел дом

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Сгоревший дом.
Сгоревший дом. Фото: Спасательный департамент

Вечером 20 февраля, в 19.15, спасатели получили вызов в деревню Алайыэ Алутагузеской волости, где горел жилой дом.

Люди из здания вышли.

К прибытию спасателей все здание было охвачено огнем. Спасатели приступили к тушению пожара и защите подсобных зданий.

Огонь локализовали к десяти часам вечера, спасатели закончили работу за полчаса до полуночи. Возгорание могло начаться от отопительного устройства.

В работах по тушению участвовали профессиональные спасатели из Ийзаку, Муствеэ и Йыхви, а также добровольные спасатели из Ийзаку, Мяэтагузе и Авинурме.

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