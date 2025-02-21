В день рождения Эстонии - в Нарву бегать на лыжах!

Нарвский лыжный забег в честь Эстонской Республики проводится уже более десяти лет. По словам проектного руководителя центра оздоровительного спорта Äkkeküla Владимира Вшивцева, это стало хорошей традицией, как соединить здоровый и активный образ жизни с празднованием дня рождения Эстонии.

Поскольку снега на полях сейчас маловато, то нынешний Нарвский лыжный забег пройдет по покрытому искусственным снегом трехкилометровому кругу. Основная дистанция составит пять кругов, то есть 15 км, а более короткая - 9 км.

Все участники получат медаль участника. На финише угостят супом, а также можно будет погреться в уличной бане.

В программу входят лыжные забеги, участников которых ждут сладкие призы.

Предварительная регистрация открыта до 22 февраля до 23.59. В день мероприятия регистрация и выдача стартовых номеров на месте будут проходить с 10.00 до 11.00.

По словам Вшивцева, стартовая плата за участие в Нарвском лыжном забеге символическая по сравнению с большинством других лыжных соревнований. "Наша цель - чтобы участвовало как можно больше любителей лыж. В том числе те, для кого не важны место и время, а кто хочет насладиться бегом на лыжах на природе", - сказал он.

По словам Вшивцева, лыжная трасса в нарвском центре оздоровительного спорта Äkkeküla хорошо ухоженная. "Я уверен, что и для людей из Алутагузеского и Йыхвиского регионов, ездящих кататься на лыжах чаще всего в Паннъярве, было бы интересно приехать в день рождения Эстонии в Нарву, чтобы покататься на лыжах", - отметил он.

Программа Нарвского лыжного забега-2025 24 февраля в нарвском центре оздоровительного спорта Äkkeküla 10.00 — Открытие центра соревнований, выдача номеров и регистрация на месте 11.00 — Детский заезд на 300 м 11.20 — Детский заезд на 1,5 км 12.00 — Старт на дистанции 15 км 12.05 — Старт на дистанции 9 км 14.30 — Награждение победителей

Победителей будут награждать в различных возрастных категориях и в абсолютном зачете на дистанциях 1,5 км, 15 км и 30 км.

Мероприятие организовано НКО "Äkke Suusaklubi". Проект финансирует Фонд справедливого перехода Европейского союза. Нарвский лыжный забег поддерживают Нарвское горуправление, ЦУ "Narva Linna Arendus", "Astri Kaubanduskeskus", "Aquaphor", "Elke Narva"," Narva Linnajooks", отель "Europe", "Sportland", "Eesti Pagar", "Ramirent" и другие партнеры.