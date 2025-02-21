В Кохтла-Ярве и Нарве пройдут митинги, приуроченные к годовщине агрессии против Украины

В Кохтла-Ярве часовой митинг пройдет на площади Вирула, начало в 16.00. Лидер украинского землячества "Dva Koljorõ" Татьяна Ивушкина сообщила, что подобный митинг в поддержку Украины пройдет в Кохтла-Ярве впервые и она не знает, сколько человек может прийти. Она разместила уведомление об этом в социальных сетях и получила несколько десятков откликов. Украинцы Кохтла-Ярве также пригласили представителей городских властей принять участие в митинге.