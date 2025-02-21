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В Кохтла-Ярве и Нарве пройдут митинги, приуроченные к годовщине агрессии против Украины

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Митинг сторонников Украины в Нарве 26 февраля 2022 года.
Митинг сторонников Украины в Нарве 26 февраля 2022 года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве и Нарве украинские объединения в субботу и понедельник организуют митинги на городских площадях, чтобы отметить третью годовщину начала агрессии России против Украины, выразить поддержку Украине и почтить память погибших.

В Кохтла-Ярве часовой митинг пройдет на площади Вирула, начало в 16.00. Лидер украинского землячества "Dva Koljorõ" Татьяна Ивушкина сообщила, что подобный митинг в поддержку Украины пройдет в Кохтла-Ярве впервые и она не знает, сколько человек может прийти. Она разместила уведомление об этом в социальных сетях и получила несколько десятков откликов. Украинцы Кохтла-Ярве также пригласили представителей городских властей принять участие в митинге.

По словам Ивушкиной, на митинге планируется использовать плакат с указанием даты российского вторжения: 24.02.2022.

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