В состоявшемся в пятницу до обеда перед Йыхвиской гимназией торжественном акте участвовали как учащиеся гимназии, так и воспитанники и учителя детских садов. По традиции сине-черно-белый флаг доставили на место лыжники. Наряду с приветственными речами исполнили совместный танец гимназии.
ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ В преддверии дня рождения Эстонской Республики школы и детские сады Йыхви и Кохтла-Ярве собрались на торжественный акт
В Кохтла-Ярве в полдень в Ярвеской части города коллективы четырех школ и шести детсадов под звуки марша в исполнении городского оркестра прошли от площади Вирула до стадиона Славянской основной школы, где и состоялся уличный торжественный акт. Наряду с праздничными речами и гимном Эстонии прозвучали гимны школ и детсадов. Исполнили также совместный танец.
Участвовавшая в танце министр регионального развитию и сельского хозяйства Пирет Хартман сказала, обращаясь к присутствовавшим на торжественном акте молодежи и детям, что желает им в будущем много смелости. "Чтобы вы берегли свою общину, ведь со своей общиной вы бережете эстонское государство. Дорогие учителя, большое спасибо, во-первых, за то, что вы идете в ногу со своими детьми. Я как мать двоих детей-подростков знаю, что они значительно умнее меня. Спасибо за то, что вы вносите вклад в будущее и в его создание. Давайте беречь свое родное место! Давайте беречь своих близких! Давайте беречь свое государство!" - сказала Хартман, отметив, что сейчас больше, чем когда-либо раньше, нужно держаться вместе.
На стадионе Славянской основной школы со своей техникой и деятельностью ознакомили Силы обороны и "Кайтселийт".