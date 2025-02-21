ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ В преддверии дня рождения Эстонской Республики школы и детские сады Йыхви и Кохтла-Ярве собрались на торжественный акт

Участвовавшая в танце министр регионального развитию и сельского хозяйства Пирет Хартман сказала, обращаясь к присутствовавшим на торжественном акте молодежи и детям, что желает им в будущем много смелости. "Чтобы вы берегли свою общину, ведь со своей общиной вы бережете эстонское государство. Дорогие учителя, большое спасибо, во-первых, за то, что вы идете в ногу со своими детьми. Я как мать двоих детей-подростков знаю, что они значительно умнее меня. Спасибо за то, что вы вносите вклад в будущее и в его создание. Давайте беречь свое родное место! Давайте беречь своих близких! Давайте беречь свое государство!" - сказала Хартман, отметив, что сейчас больше, чем когда-либо раньше, нужно держаться вместе.