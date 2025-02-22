ОПРОС Как вы отмечаете годовщину Эстонской Республики?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эвальд Теэтлок, работающий пенсионер: - Начну в Нарве с подъема флага на восходе солнца и поучаствую в других мероприятиях, как то возложение венков, которое состоится в самом восточном городе Эстонии. А позднее день плавно перетечет в день рождения внука.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Людмила Янченко, пенсионерка: - Дома какое-то торжество устраивать не планирую, но поучаствую в публичных мероприятиях, например, в подъеме флага и, может быть, еще в чем-нибудь. По случаю праздничного дня в разных местах будет много концертов, и какой-то из них я тоже планирую посетить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Реа Тамм, работающая пенсионерка: - Бутерброды с килькой в этот день на столе будут обязательно. Собираюсь также при посредничестве телевизора поучаствовать во всех праздничных мероприятиях. К сожалению, дороги скользкие, поэтому посещение уличных мероприятий в моем возрасте связано уже с риском для здоровья.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тармо Мюйр, торговый представитель: - Пойду в Йыхви на подъем флага, а позднее посмотрю по телевизору, пожалуй, парад. Но такие гламурные мероприятия, как парад пингвинов, смотреть не буду наверняка. Наверное, бутерброды с килькой и другие традиционные блюда тоже будут.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лейда Вахтла, пенсионерка: - Как раз сходила купила новую теплую шапку и шарф. Буду выступать с хором на подъеме флага в Валасте, так что теплая одежда будет важна для создания праздничного настроения. Завершит день, как всегда, праздничный стол с традиционными блюдами.