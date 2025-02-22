ОПРОС ⟩ Как вы отмечаете годовщину Эстонской Республики?
Эвальд Теэтлок, работающий пенсионер:
- Начну в Нарве с подъема флага на восходе солнца и поучаствую в других мероприятиях, как то возложение венков, которое состоится в самом восточном городе Эстонии. А позднее день плавно перетечет в день рождения внука.
Людмила Янченко, пенсионерка:
- Дома какое-то торжество устраивать не планирую, но поучаствую в публичных мероприятиях, например, в подъеме флага и, может быть, еще в чем-нибудь. По случаю праздничного дня в разных местах будет много концертов, и какой-то из них я тоже планирую посетить.
Реа Тамм, работающая пенсионерка:
- Бутерброды с килькой в этот день на столе будут обязательно. Собираюсь также при посредничестве телевизора поучаствовать во всех праздничных мероприятиях. К сожалению, дороги скользкие, поэтому посещение уличных мероприятий в моем возрасте связано уже с риском для здоровья.
Тармо Мюйр, торговый представитель:
- Пойду в Йыхви на подъем флага, а позднее посмотрю по телевизору, пожалуй, парад. Но такие гламурные мероприятия, как парад пингвинов, смотреть не буду наверняка. Наверное, бутерброды с килькой и другие традиционные блюда тоже будут.
Лейда Вахтла, пенсионерка:
- Как раз сходила купила новую теплую шапку и шарф. Буду выступать с хором на подъеме флага в Валасте, так что теплая одежда будет важна для создания праздничного настроения. Завершит день, как всегда, праздничный стол с традиционными блюдами.