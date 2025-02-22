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ОПРОС Как вы отмечаете годовщину Эстонской Республики?

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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эвальд Теэтлок, работающий пенсионер:

- Начну в Нарве с подъема флага на восходе солнца и поучаствую в других мероприятиях, как то возложение венков, которое состоится в самом восточном городе Эстонии. А позднее день плавно перетечет в день рождения внука.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Людмила Янченко, пенсионерка:

- Дома какое-то торжество устраивать не планирую, но поучаствую в публичных мероприятиях, например, в подъеме флага и, может быть, еще в чем-нибудь. По случаю праздничного дня в разных местах будет много концертов, и какой-то из них я тоже планирую посетить.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Реа Тамм, работающая пенсионерка:

- Бутерброды с килькой в этот день на столе будут обязательно. Собираюсь также при посредничестве телевизора поучаствовать во всех праздничных мероприятиях. К сожалению, дороги скользкие, поэтому посещение уличных мероприятий в моем возрасте связано уже с риском для здоровья.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Тармо Мюйр, торговый представитель:

- Пойду в Йыхви на подъем флага, а позднее посмотрю по телевизору, пожалуй, парад. Но такие гламурные мероприятия, как парад пингвинов, смотреть не буду наверняка. Наверное, бутерброды с килькой и другие традиционные блюда тоже будут.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Лейда Вахтла, пенсионерка:

- Как раз сходила купила новую теплую шапку и шарф. Буду выступать с хором на подъеме флага в Валасте, так что теплая одежда будет важна для создания праздничного настроения. Завершит день, как всегда, праздничный стол с традиционными блюдами.

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