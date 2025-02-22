Если бы жизнь в Эстонии описывал кто-то - скажем, мощный искусственный интеллект, чье знакомство с ней определялось действиями чиновников и политиков, то получилась бы картина готового государства, не имеющего серьезных проблем и озабоченного главным образом тем, чтобы наставить глупых налогоплательщиков на истинный путь. Каждую неделю - несколько новых запретов - приказов - правил, и снова забот поубавится. Какой спад в экономике? Какой кризис безопасности? Какой демографический кризис?
Анвар Самост: Еще 101 регуляция - и Эстонское государство будет готово
Именно таковы достижения последних недель на поприще чиновников и покорно им подчиняющихся политиков.
Итак: если в настоящее время косметические услуги могут предоставляться работниками без профессиональной подготовки, то согласно постановлению, которое вступит в силу осенью, мастера по ресницам и бровям должны будут соответствовать строгим требованиям. Министерство социальных дел, являющееся автором постановления, подсчитало, что примерно три четверти всех специалистов в сфере красоты должны будут повысить свою квалификацию или, говоря прямо, получить какой-либо документ, чтобы стать законопослушными.
В то же время Министерство регионального развития и сельского хозяйства разработало постановление министра, которое после вступления в силу обяжет рестораны, школьные, больничные и даже тюремные столовые сообщать о происхождении мяса, используемого для приготовления подаваемой ими пищи. Почему только мясо, а не рыба? Или почему не картофель и морковь? Ответ знает только ветер, или же он написан на потолке, куда смотрели чиновники, когда составляли законопроект.
Эти вопросы на самом деле не волнуют чиновников и политиков. Чтобы ответить на них, десятки сотрудников коммуникационных служб в каждом министерстве составляют бессмысленные тезисы, которые беспомощный министр может с важным видом произнести на камеру. В худшем случае эту неприятную задачу придется взять на себя нескольким чиновникам.
Кстати, в министерствах уже некоторое время циркулирует план по засекречиванию имен составителей законопроектов и документов.
За 20 лет действия Закона о публичной информации в него было добавлено столько же пунктов для служебного пользования, то есть объявляющих ее конфиденциальной, сколько содержалось в нем изначально. Журналисты давно задаются вопросом, можно ли их оттуда убрать в интересах общественности. Нет, говорят чиновники, нельзя, потому что... нельзя. Политики делают важное лицо и соглашаются.
В коалиционном соглашении правительства Партии реформ, "Eesti 200" и Социал-демократической партии, сформированного Кристеном Михалом прошлым летом, в главе "Государственная реформа и сокращение бюрократии" содержится важное обещание: "Мы сократим регулирование и установим правило, согласно которому при введении каждого нового требования, налагающего административное бремя на предприятия, одно из существующих требований должно быть отменено".
Кому-нибудь известны реальные примеры такого подхода? Если да, пожалуйста, сообщите, это было бы отличной новостью.
Тем не менее. Через некоторое время после подписания коалиционного соглашения министр юстиции Лийза Пакоста ("Eesti 200") обратилась в министерства и попросила представить предложения о том, как изменить деятельность правительства таким образом, чтобы при введении каждого требования, создающего административное бремя, другое признавалось недействительным.
"Вопросы на самом деле не волнуют чиновников и политиков. Чтобы ответить на них, десятки сотрудников коммуникационных служб в каждом министерстве составляют бессмысленные тезисы, которые беспомощный министр может с важным видом произнести на камеру".Анвар Самост, журналист
Однако министра незамедлительно поставил на место один из самых важных чиновников Эстонии, канцлер Министерства экономики Ахти Кунингас. Он написал ответ Пакосте, в котором дословно заявил, что не считает цель правотворчества, основанного на популярном лозунге "один ввел - один отменил", подходящей отправной точкой для развития государства и его экономической среды. Обязательство по выполнению новой цели не должно быть связано с обязательствами, ранее установленными для выполнения других целей: "Министерству экономики и коммуникаций не хочется верить, что исполнительная и законодательная ветви власти до сих пор настолько не справлялись со своими конституционными обязанностями, чтобы согласиться с необходимостью отмены эквивалентного обязательства при введении какого-либо нового обязательства в будущем".
Начальник канцлера Кунингаса, министр экономики Эркки Кельдо, по сути, заявил журналистам, что он полностью согласен с позицией высшего должностного лица. Это не помешало ему говорить о сокращении бюрократии и даже рассылать пресс-релизы по этому поводу после своего визита в Дубай неделю назад.
Что касается постановления о происхождении мяса, министр экономики также воспользовался возможностью заявить общественности, что он не поддерживает эту "ненужную бюрократию". Однако можно держать пари, что причиной тому послужило то, что это постановление исходило от министерства, возглавляемого социал-демократом.
И вот мы здесь, в стране, где власть чиновников непропорционально велика, а государственный бюджет состоит из перечня абсурдных программ. Это не я сказал. Это сказал Хейки Краних, основатель Партии реформ и член нескольких правительств, которые действительно осуществили реформы.