Анвар Самост: Еще 101 регуляция - и Эстонское государство будет готово

Именно таковы достижения последних недель на поприще чиновников и покорно им подчиняющихся политиков.

Итак: если в настоящее время косметические услуги могут предоставляться работниками без профессиональной подготовки, то согласно постановлению, которое вступит в силу осенью, мастера по ресницам и бровям должны будут соответствовать строгим требованиям. Министерство социальных дел, являющееся автором постановления, подсчитало, что примерно три четверти всех специалистов в сфере красоты должны будут повысить свою квалификацию или, говоря прямо, получить какой-либо документ, чтобы стать законопослушными.

В то же время Министерство регионального развития и сельского хозяйства разработало постановление министра, которое после вступления в силу обяжет рестораны, школьные, больничные и даже тюремные столовые сообщать о происхождении мяса, используемого для приготовления подаваемой ими пищи. Почему только мясо, а не рыба? Или почему не картофель и морковь? Ответ знает только ветер, или же он написан на потолке, куда смотрели чиновники, когда составляли законопроект.

Эти вопросы на самом деле не волнуют чиновников и политиков. Чтобы ответить на них, десятки сотрудников коммуникационных служб в каждом министерстве составляют бессмысленные тезисы, которые беспомощный министр может с важным видом произнести на камеру. В худшем случае эту неприятную задачу придется взять на себя нескольким чиновникам.

Кстати, в министерствах уже некоторое время циркулирует план по засекречиванию имен составителей законопроектов и документов.