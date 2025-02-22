У Владимира Вшивцева в последние десять с лишним лет дни рождения Эстонской Республики проходят одинаково: в первой половине дня он проводит в Нарве большой лыжный забег в честь эстонского государства, а потом убирает трассы и лыжный центр.
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Владимир Вшивцев знает, как сделать катание на лыжах привлекательным
Нарвский лыжный забег-2025
- 24 февраля на Нарвской трассе здоровья в Эккекюла.
- Старты - с 11.00.
- В программе детский забег, забеги на 9 км и 15 км.
- Стиль бега свободный.
- Премия: каждому участнику медаль, суп, уличная баня, детям сладкие призы.