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Владимир Вшивцев знает, как сделать катание на лыжах привлекательным

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Владимир Вшивцев приглашает в день рождения Эстонии 24 февраля на Нарвский лыжный забег по трассам здоровья в Эккекюла.
Владимир Вшивцев приглашает в день рождения Эстонии 24 февраля на Нарвский лыжный забег по трассам здоровья в Эккекюла. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

У Владимира Вшивцева в последние десять с лишним лет дни рождения Эстонской Республики проходят одинаково: в первой половине дня он проводит в Нарве большой лыжный забег в честь эстонского государства, а потом убирает трассы и лыжный центр.

Нарвский лыжный забег-2025

  • 24 февраля на Нарвской трассе здоровья в Эккекюла.
  • Старты - с 11.00.
  • В программе детский забег, забеги на 9 км и 15 км.
  • Стиль бега свободный.
  • Премия: каждому участнику медаль, суп, уличная баня, детям сладкие призы.

akkesport.net

Когда президент Керсти Кальюлайд четыре года назад вручала ему орден, Владимир Вшивцев отметил, что все больше людей находят в своей жизни новый фактор счастья благодаря увлечению спортом. Он хочет и старается наилучшим по возможности способом направлять их на этот путь. Как на появившихся на окраине Нарвы трассах здоровья в Эккекюла, которые становятся все более хорошими во многом благодаря его стараниям, так и в Нарвской эстонской гимназии, где он работает учителем движения.

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