Владимир Вшивцев знает, как сделать катание на лыжах привлекательным

Когда президент Керсти Кальюлайд четыре года назад вручала ему орден, Владимир Вшивцев отметил, что все больше людей находят в своей жизни новый фактор счастья благодаря увлечению спортом. Он хочет и старается наилучшим по возможности способом направлять их на этот путь. Как на появившихся на окраине Нарвы трассах здоровья в Эккекюла, которые становятся все более хорошими во многом благодаря его стараниям, так и в Нарвской эстонской гимназии, где он работает учителем движения.