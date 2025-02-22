Почетными гражданами волости Люганузе стали Тийт Куусмик и Уно Сяэстла

Уно Сяэстла, случайно избежавший депортации в июне 1941 года, почти полвека спустя начал собирать воспоминания тех, кто вернулся из Сибири. В начале этого века под его руководством и при поддержке алутагузеской организации "Memento" был издан 51 номер газеты "Mälestusteleht", где были опубликованы воспоминания некоторых депортированных и их потомков.