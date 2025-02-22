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Почетными гражданами волости Люганузе стали Тийт Куусмик и Уно Сяэстла

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Тийт Куусмик, руководивший городом Кивиыли в трудные времена, и Уно Сяэстла, запечатлевший болезненную историю, отныне почетные граждане волости Люганузе.
Тийт Куусмик, руководивший городом Кивиыли в трудные времена, и Уно Сяэстла, запечатлевший болезненную историю, отныне почетные граждане волости Люганузе. Фото: Matti Kämärä / Peeter Lilleväli

Достижениями года признаны создание рыбохода в Пюсси и природной тропы в Айду.

Уно Сяэстла, случайно избежавший депортации в июне 1941 года, почти полвека спустя начал собирать воспоминания тех, кто вернулся из Сибири. В начале этого века под его руководством и при поддержке алутагузеской организации "Memento" был издан 51 номер газеты "Mälestusteleht", где были опубликованы воспоминания некоторых депортированных и их потомков.

На протяжении многих лет Сяэстла также помогал поддерживать в порядке парк скорби по жертвам зла, обустроенный на Хийемяги в Пуртсе, который с годами пополнился, в том числе благодарственной скамьей Уно Сяэстла.

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