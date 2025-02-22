Как в Нарве 9 мая оскорбили полицейского. И что было дальше

9 мая прошлого года в Нарве было очень шумно и оживленно. В то время как на Ратушной площади патриоты Эстонии и Европы наслаждались концертом, посвященным Дню Европы, на нарвском речном променаде народ собрался, чтобы посмотреть пропагандистский концерт, организованный Россией в честь празднования Дня Победы. Воздух в приграничном городе искрил от напряжения, и полиция, которая в тот день вышла на улицы усиленными нарядами, тоже это знала. В тот день на променаде и произошел инцидент, когда на мужчину, который сделал оскорбительный жест в адрес полицейского, надели наручники. Позже суд подробно разобрал этот случай.