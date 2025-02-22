Хотя бывший старейшина волости Йыхви и избиравшийся отсюда депутатом Рийгикогу Мартин Репинский давно отряхнул ида-вируский прах от ног своих, его здешнее прошлое до сих пор преследует его в залах суда.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Мартин Репинский
Репинский, которого во время его деятельности в Ида-Вирумаа знали как настоящего трюкача, чьи слова не всегда стоило принимать за чистую монету, в конечном итоге предстал перед судом по обвинению в различных нарушениях закона. Если в прошлом году Харьюский уездный суд оправдал его по всем пунктам обвинения, то на этой неделе Таллиннский окружной суд признал его виновным в мошенничестве. А именно, суд установил, что Репинский обманул канцелярию Рийгикогу, предъявив счета за аренду квартиры, в которой он фактически не проживал.
В обвинительное заключение был включен и эпизод из его карьеры на посту старейшины волости Йыхви, касавшийся увольнения чиновников и руководителей учреждений, что вызвало сильное недовольство местных жителей. Однако суд не усмотрел здесь состава преступления и счел, что Репинский и его партнер по коалиции Осипенко исполняли волю правящей коалиции. Как бы то ни было, судебная сага Репинского не закончена и наверняка дойдет до Госсуда.