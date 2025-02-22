Нарвский завод магнитов начал выпуск пробных партий продукции, чтобы понравиться мировым заказчикам

Будущие магниты проходят путь от прессовки из сыпучего сырья и запекания в печах до нарезки под заданные размеры и финишной отделки, а потом и упаковки. Темно-серые магнитные блоки никогда не сталкиваются с атмосферным воздухом и пребывают преимущественно в вакууме, поскольку материал при контакте с кислородом корродирует очень быстро. Трогать их тут голыми руками тоже нельзя.

Производство очень энергоемкое и чувствительное к ценам на электричество. Суммарная мощность оборудования - 17 мегаватт, но фактическое энергопотребление поменьше.

Окончательное намагничивание продукции будет осуществляться уже на месте применения, иначе не оберешься проблем при складировании и транспортировке - это ведь очень мощные магниты в потенциале. Хотя пока и не намагниченные, на выходе с завода эти спресованные блоки именно что магниты - у каждого уже имеется по два предписанных законами природы полюса.

До выхода на полную мощность еще года три

Огромный по нарвским меркам завод начали возводить в июне 2023 года. Спустя полтора с небольшим года, 19 февраля, то есть в минувшую среду, городская управа Нарвы хорошо оценила результат строительства, выписав новому промышленному зданию на улице Техазе разрешение на эксплуатацию. За неделю до этого спасатели тоже выдали позитивное заключение, не оставив документальных замечаний по части безопасности.