Огромное здание нового завода магнитов "NPM Narva" полностью достроено и по большей части оснащено оборудованием, так что уже идет выпуск опытных партий продукции. Имеющие форму и масштаб приблизительно спичечного коробка магниты штампуются сотнями, но это пока что только отладка процессов. Технологическим и коммерческим секретам на данной стадии развития производства есть место, поэтому публиковать фотографии готовой продукции нарвские магнитчики еще не разрешают.
Нарвский завод магнитов начал выпуск пробных партий продукции, чтобы понравиться мировым заказчикам
Будущие магниты проходят путь от прессовки из сыпучего сырья и запекания в печах до нарезки под заданные размеры и финишной отделки, а потом и упаковки. Темно-серые магнитные блоки никогда не сталкиваются с атмосферным воздухом и пребывают преимущественно в вакууме, поскольку материал при контакте с кислородом корродирует очень быстро. Трогать их тут голыми руками тоже нельзя.
Производство очень энергоемкое и чувствительное к ценам на электричество. Суммарная мощность оборудования - 17 мегаватт, но фактическое энергопотребление поменьше.
Окончательное намагничивание продукции будет осуществляться уже на месте применения, иначе не оберешься проблем при складировании и транспортировке - это ведь очень мощные магниты в потенциале. Хотя пока и не намагниченные, на выходе с завода эти спресованные блоки именно что магниты - у каждого уже имеется по два предписанных законами природы полюса.
До выхода на полную мощность еще года три
Огромный по нарвским меркам завод начали возводить в июне 2023 года. Спустя полтора с небольшим года, 19 февраля, то есть в минувшую среду, городская управа Нарвы хорошо оценила результат строительства, выписав новому промышленному зданию на улице Техазе разрешение на эксплуатацию. За неделю до этого спасатели тоже выдали позитивное заключение, не оставив документальных замечаний по части безопасности.
В течение весны рядом с заводом должны быть еще закончены все работы по благоустройству территории, но куда важнее внутри цехов закончить монтаж оборудования и тонко настроить технологические процессы. Над всем этим сейчас бьются как опытные китайские специалисты - 90 процентов оборудования приобретено в Китае, являющемся практически монополистом в данной отрасли, - так и эстонские коллеги, набирающиеся опыта.
На данном этапе развития завода работа ведется то в одну, то в две смены, порой по семь дней в неделю, в зависимости от текущих задач.
Руководитель проекта "NPM Narva" Айвар Вирунен сообщил, что большое и торжественное открытие завода намечается на осень. Далее, начало серийного производства ожидается во второй половине 2026 года с выходом на максимум в 2027-2028 годы - это при условии, если ныне производимые тестовые образцы будут положительно оценены потенциальными заказчиками. "Мы должны доказать заказчикам, что качество у нас есть", - твердо заявил Вирунен.
Начало визитов заказчиков ожидается в течение нынешнего года, а до заключения твердых контрактов новый завод только потребляет деньги, проходя так называемую инвестиционную фазу развития. "Мы же завоевываем рынок, а это берет время", - объяснил Вирунен, почему все не очень быстро.
Уже имеющийся нарвский завод сможет выпускать по 2000 тонн магнитных блоков в год, но если все пойдет хорошо, то рядом с ним должна будет заработать вторая очередь. Стройплощадка под расширение уже в общих чертах подготовлена: детальная планировка территории установлена, предварительный проект тоже имеется. Решение о новом строительстве может быть принято во второй половине следующего года - чтобы заработала вторая очередь в году так 2028-м. "Вероятность строительства второго завода очень высокая", - оптимистичен Вирунен.
Нарвский завод магнитов - часть большого международного бизнеса
- ТОО "NPM Narva" юридически зарегистрировано в Силламяэ неподалеку от порта. Собственником является, согласно данным из коммерческого регистра, частная компания "Magnet Ventures Pte. Ltd.", действующая с 2022 года в Сингапуре. Бенефициаром выступает 50-летний Рахим Сулеман - президент и гендиректор международного концерна "Neo Performance Materials", основанного в 2018 году, со штаб-квартирой в Торонто, Канада. Под его же контролем еще две другие компании в Силламяэ, включая промышленного гиганта "NPM Silmet".
- Площадь строительства завода магнитов "NPM Narva" составила 24000 квадратных метров, собственно производственная площадь - 17000. Строительство началось в июне 2023 года. Речь пока только о первой очереди завода, тогда как решение о второй еще не принято.
- Инвестиции в первый этапа строительства составили около 120 миллионов евро. Из них 18,7 миллиона - пособие из Фонда справедливого перехода.
- Штат завода "NPM Narva" в том объеме, который необходим для запуска производства, уже укомплектован как зарубежными специалистами, так и местными людьми. В штате сейчас 71 человек, и из них приблизительно сорок тех, кто продолжат работу на основании постоянных договоров. Прямо сейчас производство переходит от фазы внедрения к фазе оперирования, поэтому структура компании претерпит изменения, а штат будет постепенно расти до ранее заявлявшихся 300-320 человек.
- Объявления о поисках новых специалистов "NPM Narva" публикует в основном на портале "CV Keskus", а также сотрудничает с местными СМИ и Эстонской кассой по безработице. Сейчас в банке данных завода порядка полутора тысяч CV от соискателей работы. CV можно присылать напрямую на почтовый адрес: hrnarva@neomaterials.com
Спрос не денется никуда
Электромоторы, в устройстве которых присутствуют магниты, используются повсеместно - от компьютеров и шуруповертов до электрокаров. Соответственно, большой спрос на них неизбежно сохранится.
- Если даже количество электромобилей уменьшится в связи с уменьшением требований к зеленой энергетике, то электромагниты мы уже сейчас потребляем не только в электрических автомобилях: подъемники окон, всевозможные ветниляторы, зеркала и так далее - везде там магниты. А если предложить магнит размером меньше, то это всегда лучше: оборудование станет легче и производительнее. Так что нет риска, что в один день мы останемся без работы и никому не нужными, - объяснил Вирунен, почему уверен в светлом будущем магнитного производства в Нарве, нацеленного на поставки преимущественно в автомобильную отрасль.
Целевые для нарвского завода 2000 тонн магнитных блоков в год - это приблизительно 3-3,5 процента мирового потребления магнитов в Европе и Америке, то есть не учитывая Азию, как прикинул Вирунен. Вероятный второй этап строительства завода в Нарве добавит еще приблизительно 3000 тонн в год и еще больший вес на глобальном рынке.
Правда, мировой рынок и заказчики требуют магнитов топового уровня - более производительных, надежных, дешевых, так что новичкам из Нарвы приходится прямо со старта соревноваться с давно работающими заводами в Азии.
Нарвская власть тоже должна вложиться
В работающей сегодня в Нарве отладочной команде немало командированных из Китая, так что для них компании "NPM Narva" пришлось даже организовать празднование китайского нового года в отрыве от родных краев. В общем же работники собрались в Нарве из десятка с лишним стран. Некоторые тут на постоянных контрактах и с супругами, так что вероятны и пополнения в семействах, как отметил Айвар Вирунен.
- Один из важных моментов, которые мы уже обсуждали, это потребность в обучении (в школах) на английском языке, - говорит руководитель завода. - Ищем пути, как организовать учебу на английском, о чем мы уже говорили и с городской властью, и с учебными заведениями. Что касается жилья, то мы нашли достаточно много хороших квартир в аренду, активно поработав на местном рынке, поэтому проблем с этим нет. Единственное, здесь европейская кухня и немножко другая пища, люди же у нас привыкли к азиатской еде, - отметил Вирунен, добавив, что испытанием для гостей из стран Азии и Египта стали также холода. - Но люди адаптируются, и я не вижу больших проблем - мы со всем справляемся.
Мэр Нарвы Катри Райк, подтвердила, что начато обсуждение вопроса об обучении детей в Нарве на английском. Город думает также построить важную для завода магнитов еще одну дорогу в направлении центра города. "Надо будет организовать и автобусную линию, когда людей на зводе будет побольше", - отметила Райк, отвечая на замечание Вирунена о том, что работники завода добираются до него порой пешком в зимних условиях, а путь ведь не короткий.
- Мы работаем над тем, чтобы все там развивалось, - гарантировала Райк, очень надеясь также на строительство в Нарве второй очереди завода в ближайшие годы.