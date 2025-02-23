Границу в Нарве закроют на несколько дней

В проекте постановления правительства республики говорится, что закрытие пограничного пункта обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка, поскольку для обеспечения готовности Департамента полиции и погранохраны (PPA) необходимо отработать действия в ситуации миграционного давления и решения кризиса национальной безопасности.

С этой целью PPA организует учения "KILP" с 28 апреля по 2 мая 2025 года. Правительство пояснило, что для отработки мероприятий пограничный переход «Нарва-1» должен быть закрыт с 30 апреля.

"Если учение не будет проведено, готовность Департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка ухудшится", - говорится в пояснительном письме к проекту.