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Границу в Нарве закроют на несколько дней

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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Илья Смирнов

Весной государство закрывает погранпереход в Нарве на несколько дней в связи с учениями.

В проекте постановления правительства республики говорится, что закрытие пограничного пункта обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка, поскольку для обеспечения готовности Департамента полиции и погранохраны (PPA) необходимо отработать действия в ситуации миграционного давления и решения кризиса национальной безопасности.

С этой целью PPA организует учения "KILP" с 28 апреля по 2 мая 2025 года.  Правительство пояснило, что для отработки мероприятий пограничный переход «Нарва-1» должен быть закрыт с 30 апреля.

"Если учение не будет проведено, готовность Департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка ухудшится", - говорится в пояснительном письме к проекту.

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