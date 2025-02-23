Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня, 23 февраля

КУЛЬТУРА

* В Тудулиннаском народном доме в 13.00 - концерт в честь годовщины республики. Выступают "Vadi ansambel" и юные тудулиннаские музыканты.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - XIX праздник старинного танца "Миньон". Принимают участие танцевальные группы Ида-Вирумаа. Гость программы - танцевальная группа из Тартумаа "Mathilde". Вход свободный.

* В Вокаском народном доме в 16.00 - концерт "Kodused hetked". Накануне Дня независимости поговорим о простых, домашних вещах, моментах, повседневных и праздничных мероприятиях. С помощью песен, танцев и слов своими мыслями поделятся Таммикуский смешанный ансамбль, молодежная группа народного танца и хор малышей "Päikesekillukesed" Тойлаской гимназии, группа народного танца "Lausa Lust".

* В Нарвской ратуше в 16.00 - "Короли танца", концерт, посвященный годовщине республики. Выступает Максим Щура (фортепиано). Билет - 10-15 евро.

СПОРТ

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по петанку "Eesti 107"; дуплет.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 12.00 - соревноваания по лыжам на Кубок Велло Лилиума.

РАЗНОЕ

* На мызе Сака в 17.00 - праздничный концерт-ужин: выступает сопрано Мария Листра, за роялем - Пийа Паэмурру. Информация: saka.ee.